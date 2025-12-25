GOLPE DURO para inmigrantes en Maryland: oficiales de ICE disparan contra conductor durante operativo migratorio
Agentes federales dispararon a una camioneta en Glen Burnie, Maryland, durante operación de inmigración; dos hombres resultaron hospitalizados.
Dos hombres fueron hospitalizados después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispararan contra una camioneta durante una operación de inmigración en Glen Burnie, Maryland, la víspera de Navidad. Según autoridades federales, el conductor, originario de Portugal, y su pasajero, de El Salvador, se encontraban en Estados Unidos sin autorización.
El Departamento de Seguridad Nacional informó que el conductor, cuya visa había expirado en 2009, se negó a apagar el motor y habría intentado embestir a los agentes de ICE, impactando vehículos de la agencia y estrellándose contra dos edificios. Ambos hombres fueron trasladados a un hospital local y se encuentran estables.
Investigaciones y reacciones de autoridades locales
El Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel se encargará de investigar el tiroteo, mientras que el FBI revisará el presunto intento de dañar a los oficiales de ICE. El gobernador de Maryland, Wes Moore, declaró estar al tanto del incidente y aseguró que se mantendrá contacto con los funcionarios locales para brindar apoyo a la comunidad.
Tiroteo de ICE en Maryland deja dos hombres heridos en Glen Burnie.
Miembros del consejo del condado y el ejecutivo local criticaron las tácticas de ICE, señalando la falta de coordinación con autoridades locales y pidiendo transparencia en la investigación. Allison Pickard, del consejo del condado, destacó la importancia de un proceso claro y responsable, mientras que Steuart Pittman calificó las operaciones federales como una "fórmula para la violencia".
Tensiones crecientes en operaciones de inmigración
El incidente en Maryland se produce en un contexto de creciente tensión entre agentes federales y comunidades locales, con varios tiroteos recientes vinculados a operaciones de ICE en ciudades como Dallas y Los Ángeles.
Funcionarios han señalado que la intensificación de las operaciones migratorias por la administración Trump ha generado situaciones peligrosas y, en algunos casos, violencia armada.
