MUCHO CUIDADO, inmigrantes en EE. UU.: USCIS aprueba nueva regla para visas H-1B y SOLO dará prioridad a este grupo de personas

Las nuevas reglas para las visas H‑1B podrían cambiar el futuro de muchos profesionales latinos que viven o sueñan con trabajar legalmente en Estados Unidos.

Estados con alta presencia hispana, como California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, Arizona o Nevada, deberán prestar atención, ya que el nuevo sistema prioriza ahora a quienes tienen mayor nivel educativo y salarios más altos.

Qué cambia con las visas H‑1B

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS), supervisado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aprobó un cambio que modifica cómo se asignan estas visas. Se elimina la lotería al azar y se prioriza a los trabajadores con mayor cualificación académica y mejor remuneración, favoreciendo a quienes cuentan con títulos universitarios, experiencia sólida y trayectoria en sectores como tecnología, salud, educación e ingeniería.

USCIS implementa nuevas reglas para las visas H-1B.

El objetivo, según las autoridades estadounidenses, es proteger los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores locales, evitando que empleadores importen mano de obra barata que afecte la competitividad y los ingresos de profesionales calificados, incluidos muchos latinos.

Impacto para trabajadores latinos

Aunque el número total de visas H‑1B se mantiene (65,000 anuales más 20,000 para graduados de universidades estadounidenses), el cambio afecta quién tiene prioridad para obtenerlas. La nueva norma entrará en vigor el 27 de febrero de 2026 y se aplicará al proceso del año fiscal 2027, lo que da tiempo a empleadores y trabajadores extranjeros para adaptarse.

Además, se establecen requisitos adicionales, como el pago de US$100,000 adicionales por cada visa como condición de elegibilidad, lo que podría limitar a empresas pequeñas, pero favorecerá a profesionales altamente calificados, muchos de ellos latinos que ya aportan talento a sectores clave en Estados Unidos.