¡Mucha atención! Recientemente, las autoridades venezolanas arrestaron a un mínimo de cinco ciudadanos estadounidenses en los últimos meses, esto en medio de una creciente campaña de presión impulsada por Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Cabe resaltar que estos datos han sido confirmados por un funcionario estadounidense que decidió conversar con CNN y mantenerse en el anonimato.

Venezuela arresta a ciudadanos estadounidenses en medio de las tensiones con EE. UU.

Es bueno mencionar que este sorpresivo anuncio del funcionario americano a CNN se ha llevado a cabo en diversas circunstancias. Aseguró que algunos individuos podrían haber estado implicados en el contrabando de drogas. Además, confirmó las autoridades estadounidenses se encuentran recopilando información sobre las actividades de los ciudadanos de EE. UU. en Venezuela y el motivo de su arresto.

Los representantes del Gobierno de Trump sostienen que el régimen de Maduro está arrestando a estadounidenses para ejercer presión sobre Estados Unidos. Señalaron también que la estrategia se ha intensificado en los últimos meses, en medio de una campaña de presión que incluye ataques estadounidenses a embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas y un reciente bloqueo petrolero.

Esta reciente estrategia nos hace recordar a la utilizada por Rusia, un aliado histórico de Venezuela, que detuvo a varios estadounidenses en su territorio en años anteriores, empleándolos como moneda de cambio en sus tensas relaciones con EE. UU. Ante este contexto, el diario The New York Times fue el primero en informar sobre las detenciones repentinas de estadounidenses.

En tanto, el Departamento de Estado ha decidido no responder a múltiples solicitudes de comentarios, y la Casa Blanca tampoco ha emitido declaraciones al respecto. Asimismo, los funcionarios del Gobierno de Trump han evitado afirmar que buscan un cambio de régimen en Venezuela, y no dudaron en calificar a Maduro de ilegítimo y narcotraficante.

Al respecto, la administración del republicano ha incrementado la presión sobre el mandatario venezolano, incluyendo el bloqueo de buques petroleros sancionados y otras medidas financieras como parte de esta tensión entre ambos países.

¿Cuáles fueron las últimas sanciones de EE. UU. contra Venezuela?

Cabe añadir que, en diciembre del 2025, el Departamento de Estado impuso dos conjuntos de sanciones contra miembros de la familia de Maduro, enfocándose en tres de sus sobrinos, su cuñada y otros parientes.

"Es evidente que el estatus actual con el régimen venezolano es inaceptable para Estados Unidos", manifestó el secretario de Estado, Marco Rubio, en aquella antigua conferencia de prensa, esto tras ser consultado sobre los comentarios de la secretaria general de la Casa Blanca, quien mencionó que Trump "busca seguir explotando barcos hasta que Maduro se rinda".