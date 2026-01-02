EVITA SORPRESAS, inmigrante: verifica HOY MISMO si ICE o un juez tienen un proceso activo en tu contra en este 2026
Es importante que los inmigrantes en EE. UU. conozcan su estatus legal y cualquier caso pendiente con ICE o un juez de inmigración para proteger sus derechos.
La incertidumbre entre los inmigrantes en Estados Unidos sigue siendo alta, especialmente desde los cambios en la política migratoria implementados durante la administración de Donald Trump. Las redadas y detenciones han generado preocupación por la posibilidad de ser arrestados o deportados sin previo aviso.
Por ello, es fundamental que quienes viven en el país estén informados sobre su situación legal y sepan si tienen algún proceso activo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o ante un juez migratorio. Afortunadamente, existe un sistema gratuito y confiable que permite a los inmigrantes consultar el estado de sus casos de manera rápida y segura.
¿Cómo verificar hoy mismo si ICE o un juez de inmigración tienen un proceso activo en tu contra en 2026?
Existen dos formas gratuitas de verificar si ICE o un juez de inmigración han iniciado un proceso en tu contra: por Internet o por teléfono. Ambas opciones utilizan el ACIS (Automated Case Information System), el Sistema Automatizado de Información de Casos del Departamento de Justicia, que proporciona información sobre audiencias, jueces asignados y posibles órdenes de deportación.
Página principal del Sistema Automatizado de Información de Casos
Para acceder a esta información, asegúrate de tener a la mano tu Número A, también conocido como A-Number o Alien Number. Este número, asignado por el gobierno a cada inmigrante, comienza con la letra 'A' seguida de nueve dígitos.
Consulta tu caso en línea, paso a paso
- Accede al portal oficial de ACIS.
- Ingresa tus datos.
- Escribe tu Número A en el campo obligatorio.
- Selecciona tu nacionalidad tal como aparece en tus documentos de inmigración.
- Haz clic en 'Enviar' para ver la información de tu caso, que puede incluir fecha, hora y ciudad de la próxima audiencia, juez asignado y decisiones o apelaciones pendientes (si aplican).
- Si tu caso no aparece inmediatamente, especialmente si recientemente recibiste un 'Aviso de aparición', verifica una vez por semana hasta que el sistema lo registre.
Consulta tu caso por teléfono
- Llama a la línea automatizada: marca 1‑800‑898‑7180 y presiona 2 para seleccionar español.
- Ingresa tu Número A: sigue las instrucciones de la grabación y marca los nueve dígitos (sin la letra 'A').
- Escucha la información: el sistema proporcionará detalles sobre tu próxima audiencia, tribunal y, en algunos casos, posibles órdenes de deportación.
