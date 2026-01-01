¡EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes! Jueza federal bloquea eliminación de TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal
La jueza aseguró que la eliminación del TPS está basado en supuestos raciales y no en un análisis objetivos de la situación real de estos 3 países.
Los inmigrantes en los Estados Unidos celebran un pequeño triunfo producto del fallo de una jueza federal quien decidió bloquear la revocatoria del Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas provenientes de Honduras, Nicaragua y también de Nepal.
PUEDES VER: Nuevas reglas SNAP 2026: a partir del 1 de enero, estos son los alimentos que ya no podrás comprar tras Año Nuevo
Jueza federal elimina revocatoria del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal ordenada por Trump
Esta medida beneficia directamente a unos 89 mil migrantes se sustenta en que el gobierno no consideró las condiciones particulares de los 3 países, según el criterio de Trina Thompson, la jueza de distrito de San Francisco, California, además de calificar la medida como ilegal.
Asimismo, destacó que la misma "estaba predeterminada y era un pretexto, en lugar de basarse en una revisión objetiva de las condiciones del países, tal y como exigen la ley del TPS y la ley de Procedimientos Administrativos", además de citar a Donald Trump como a Kristi Noem en cuyas palabras califican a la totalidad de inmigrantes como criminales, sin dejar de lado de asegurar una carga para el estado.
En su publicación, Thompson escribió: "Estas declaraciones reflejan una estigmatización de los inmigrantes protegidos bajo el programa TPS como invasores criminales y perpetúan la creencia discriminatoria de que ciertas poblaciones inmigrantes reemplazarán a la población blanca".
El gobierno de Trump está arremetiendo contra los TPS para países extranjeros y perjudicar a miles de inmigrantes.
El grupo encargado de la demanda fue hecha por la Alianza Nacional del TPS que representa a los inscritos en el programa aseguraron que el gobierno tomó tal decisión basados en un "sesos racial", algo que Thompson reafirma en su fallo:
"La sentencia de hoy confirma que la decisión del gobierno de Trump de despoja a residentes de larga duración procedentes de Honduras, Nicaragua y Nepal de su estatus migratorio legal en virtud del programa del TPS era ilegal", afirmó la abogada de la Organización Nacional de Jornaleros, Jessica Bansal.
En su comunicado publicado Bansal, añade: "El daño ya causado por las acciones crueles e ilegales de la administración no se puede reparar, pero tenemos la esperanza de que, con esta sentencia, el nuevo año traiga algo de justicia y paz a la comunidad de titulares del TPS".
