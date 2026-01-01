¿Walmart abre en Año Nuevo 2026? Horarios durante el primer feriado del año

El mundo entero recibió la llegada del Nuevo Año 2026, con las cábalas y celebraciones que caracterizan este fecha. Sin embargo, tras el amanecer del 1 de enero la vida continúa su curso y no pocos tienen que hacer compras para este o para los días venideros, por lo que muchos planean salir para adquirir algunos artículos, llevando a no pocos a preguntarse si es que tiendas como Walmart atienden HOY.

¿Walmart atenderá en Año Nuevo 2026?

Por ello, si eres de aquellos que piensa salir a la calle a hacer compras en este tienda minorista, entonces hay buenas noticias para ti, porque esta cadena de almacenes confirmó días atrás que este jueves 1 de enero de 2026 atenderán de forma regular de forma presencial.

Lo mejor de todo es que el minorista más importante de los Estados Unidos atenderá en su horario habitual, es decir, desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. Sin embargo, algunos de sus servicios pueden tener horario distinto, por lo que será mejor que antes que salgas de tu casa revises las hora de atención.

Todas las tiendas de Walmart en los Estados Unidos atenderán en su horario habitual el 1 de enero de 2026.

Negocios que sí atenderán el 1 de enero de 22026

Sin embargo, Walmart no es la única tienda minorista que atenderán en horario regular durante el 1 de enero de 2025, estas compañías de altísimo renombre en los Estados Unidos tienen las puertas abiertas para su público: