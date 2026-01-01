0

¿Walmart abre en Año Nuevo 2026? Horarios durante el primer feriado del año

Muchos usuarios se preguntan si es que Walmart abrirá sus tiendas en Año Nuevo en los Estados Unidos. Conoce aquí toda la información sobre los horarios de atención.

Joel Dávila
Muchas tiendas en Estados Unidos no atenderán este día de feriado.
Muchas tiendas en Estados Unidos no atenderán este día de feriado. | Foto: CNN
COMPARTIR

El mundo entero recibió la llegada del Nuevo Año 2026, con las cábalas y celebraciones que caracterizan este fecha. Sin embargo, tras el amanecer del 1 de enero la vida continúa su curso y no pocos tienen que hacer compras para este o para los días venideros, por lo que muchos planean salir para adquirir algunos artículos, llevando a no pocos a preguntarse si es que tiendas como Walmart atienden HOY.

La policía detuvo al sujeto que hizo pasar el peor momento a los clientes antes de la Navidad.

PUEDES VER: Alerta con sujeto que apuntó rifle contra vehículos en Walmart de Port Charlotte: nadie conoce sus motivos

¿Walmart atenderá en Año Nuevo 2026?

Por ello, si eres de aquellos que piensa salir a la calle a hacer compras en este tienda minorista, entonces hay buenas noticias para ti, porque esta cadena de almacenes confirmó días atrás que este jueves 1 de enero de 2026 atenderán de forma regular de forma presencial.

Lo mejor de todo es que el minorista más importante de los Estados Unidos atenderá en su horario habitual, es decir, desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. Sin embargo, algunos de sus servicios pueden tener horario distinto, por lo que será mejor que antes que salgas de tu casa revises las hora de atención.

Walmart

Todas las tiendas de Walmart en los Estados Unidos atenderán en su horario habitual el 1 de enero de 2026.

Negocios que sí atenderán el 1 de enero de 22026

Sin embargo, Walmart no es la única tienda minorista que atenderán en horario regular durante el 1 de enero de 2025, estas compañías de altísimo renombre en los Estados Unidos tienen las puertas abiertas para su público:

  • Walmart: de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.
  • Target
  • Khol's: de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
  • TJ Maxx: de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
  • Marshall's: de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
  • HomeGoods: de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
  • JCPenney: de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • Nordstrom: la mayoría de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • Home Depot: de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.
  • Lowe's: de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • Ace Hardware: horarios varían de acuerdo a la ubicación.
  • REI: de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Bass Pro Shop: de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
  • Cábela's: de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
  • Burlington: sus tiendas cierran a las 10:00 p.m.
  • Belk: de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
  • Big Lots: de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
  • Sephora: las horas varían según la locación.
  • Stples: usa el localizador de tiendas para revisar los horarios de atención.
  • Office Depot: de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • OfficeMax: de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • PetSmart: de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
  • Tractor Supply Company: de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. MALAS NOTICIAS para inmigrantes en EE. UU.: 80 % de los estadounidenses apoya este DURO CASTIGO para indocumentados que cometen delitos

  2. MUCHO CUIDADO, inmigrantes en EE. UU.: USCIS aprueba nueva regla para visas H-1B y SOLO dará prioridad a este grupo de personas

  3. ¿Walmart abre en Año Nuevo 2026? Horarios durante el primer feriado del año

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano