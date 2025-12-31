HISTÓRICO en Nueva York: Times Square alista la lluvia de confeti más grande jamás vista para dar la bienvenida a 2026

El corazón de Manhattan se alista para un Año Nuevo que promete entrar en los libros de historia. Times Square será el escenario de la lluvia de confeti más grande jamás realizada, un espectáculo que acompañará la tradicional caída de la bola y que marcará un antes y un después en las celebraciones de Nochevieja.

Los organizadores confirmaron que casi tres toneladas de confeti cubrirán la icónica plaza cuando el reloj marque la medianoche. El despliegue no será uniforme: habrá lanzamientos escalonados durante la noche y un momento especial a las 12:00, cuando el confeti multicolor se mezclará con los tonos rojo, blanco y azul como anticipo de los festejos por el 250° aniversario de Estados Unidos, un hito que dará forma a los eventos de los próximos meses.

Times Square hará historia en 2026.

Como parte de la cuenta regresiva, esta semana se realizó la tradicional prueba técnica del confeti, un ensayo que atrajo a curiosos y turistas pese al clima invernal. Desde una de las tarimas centrales, se dispararon papeles de colores para simular lo que vivirá el mundo entero el 31 de diciembre, según informó CBS News.

Deseos, rituales y despedidas simbólicas

Más allá del show visual, la celebración mantiene su costado participativo. Visitantes y neoyorquinos pueden escribir sus deseos para el nuevo año en la conocida “Wishing Wall”, mensajes que luego se transforman en confeti y caen sobre la multitud durante el festejo. La Times Square Alliance también habilitó una versión virtual para quienes no puedan asistir en persona.

En paralelo, la plaza volvió a ser sede del “Good Riddance Day”, una tradición en la que las personas se despiden simbólicamente de aquello que no quieren arrastrar al nuevo año. Deudas, miedos, malas energías y hábitos pendientes fueron algunos de los “lastres” más mencionados, reflejando preocupaciones comunes en un contexto económico desafiante.

La bola, más grande y con un rol especial en 2026

La protagonista silenciosa de la noche también llegará con novedades. La famosa bola de Times Square alcanzará su mayor tamaño y peso hasta ahora, recubierta de miles de cristales y tecnología LED. Además, por primera vez, no solo descenderá en Año Nuevo: volverá a elevarse en un evento especial el 4 de julio, como parte de las conmemoraciones por los 250 años del país.