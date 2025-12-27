- Hoy:
ATENCIÓN, inmigrantes: localizan a 5 de los 6 menores mexicanos que DESAPARECIERON tras ser deportados de EE. UU.
Cinco adolescentes mexicanos fueron encontrados con vida después de desaparecer tras ser deportados desde Estados Unidos, mientras que uno sigue desaparecido.
Autoridades confirmaron la aparición con vida de cinco adolescentes mexicanos que habían sido reportados como desaparecidos tras ser deportados desde Estados Unidos a territorio mexicano. El caso encendió alarmas entre organismos de protección de migrantes y familiares, al tiempo que pone de relieve los riesgos que enfrentan los menores durante los procesos de deportación.
PUEDES VER: GRAN NOTICIA para un grupo de inmigrantes: EE. UU. abrió la frontera para quienes completen este trámite antes del 4 de enero
Según la Agencia EFE, las investigaciones continúan abiertas para localizar al sexto menor que aún no ha sido encontrado.
Hallan a cinco de los seis menores mexicanos desaparecidos tras ser deportados de EE. UU.
De acuerdo con las autoridades de la Fiscalía del Estado de Tabasco, la denuncia por desaparición fue presentada el miércoles por el Instituto Nacional de Migración (INM), lo que llevó a activar la Alerta Amber para agilizar la localización de los adolescentes.
Según la Agencia EFE, los jóvenes habían llegado a un albergue designado en Villahermosa, pero al descender del transporte en el que eran trasladados, huyeron del lugar.
Los seis menores provienen de estados del norte de México, como Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila, y fueron deportados desde Estados Unidos hasta el sureste del país, específicamente al estado de Chiapas, antes de ser trasladados por las autoridades mexicanas al estado de Tabasco, según la Agencia EFE.
Tras las acciones de búsqueda, cinco de los seis adolescentes fueron encontrados y puestos bajo resguardo del INM para garantizar su protección y atención inmediata, según la Agencia EFE. Los jóvenes identificados son:
- Jorge Emiliano Vega Narváez, 17, de Chihuahua
- Justin Joan Torres Vásquez, 17, de Coahuila
- Dilan Cain Herbert Sobrevilla, 16, de Tamaulipas
- Miguel Rodríguez Estobar, 16, de Tamaulipas
- Tadeo Gael Moreno Monreal, 14, de Tamaulipas
El menor Roberto Vázquez Arriaga, de 14 años y originario de Tamaulipas, sigue sin ser localizado, según la Agencia EFE.
¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades mexicanas?
El caso ocurre en medio de una creciente preocupación en México por las desapariciones de personas, particularmente de migrantes que cruzan el país. Según cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), México acumula más de 133 000 personas reportadas como desaparecidas desde la década de 1950, lo que la convierte en una de las crisis humanitarias más graves de la región.
Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han señalado que existe un importante subregistro de migrantes no localizados, especialmente de quienes transitan desde Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos y desaparecen dentro del territorio mexicano.
Las autoridades han asegurado que se dará seguimiento exhaustivo a la investigación hasta su conclusión legal, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de los menores afectados, según la Agencia EFE.
