Mr. Peet revela ausencia en partidos de Alianza Lima por problema de salud: "Estuve entubado"

La voz principal que se escucha en los partidos de Alianza Lima por la Liga 1 2026 es Mr. Peet. A través de L1 MAX, el periodista y narrador deportivo se ha ganado la aceptación de los aficionados para este camino hacia el título nacional. Sin embargo, de un momento a otro el comunicado se ausentó y ahora reapareció para alegría de sus seguidores.

Mediante su programa "Madrugol" en Youtube, Peter Arévalo tomó la palabra e inició su pronunciamiento agradeciendo a todos sus seguidores que le enviaron un mensaje para su pronta recuperación. Se llegó a revelar que el periodista estuvo ausente por motivos de salud, por lo que hinchas blanquiazules estuvieron pendientes de su situación.

En palabras del periodistas, llegó a estar en cuidados intensivos, y que durante la operación estuvo entubado. Esto, ha generado que esté ronco al momento de hablar y acepte las órdenes de los expertos en estar un mes con descanso médico. Sin embargo, Mr. Peet se sintió bien y quiso narrar el partido de Alianza Lima vs UTC por decisión propia.

"Quiero agradecer a todo el personal médico que me atendió muy bien. Quiero agradecer a los doctores de cuidados intensivos cuando estuve ahí. Yo absolutamente entré sin nada y me pudo mediante su celular comunicarme con mi hijo. Gracias a todos los que se preocuparon. Ustedes me verán que hoy he hecho, y porque quise hacerlo, pero me escuchan cierta ronquera porque en la operación estuve entubado y hay situaciones en las que no podría estar de manera continua. Por eso tengo un mes de descanso, pero yo quise estar hoy en el partido. Dije que sí estaba apto. No ha sido sencillo, ha sido una situación por mi dejadez, por mi desapego a la disciplina médica y las consecuencias se pagan de alguna manera. Yo soy enemigo de ir a chequeos y me pasó factura", manifestó.

(VIDEO: Madrugol)

El mismo comunicador indicó que con el pasar del tiempo dará más detalles de lo que pasó en esta semana que estuvo internado para recuperarse al 100%. De momento, espera descansar y estar en óptimas condiciones para el siguiente partido de Alianza Lima ante FBC Melgar por el Torneo Apertura 2026.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

El siguiente partido de Alianza Lima será ante FBC Melgar por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este choque fue programado para el lunes 9 de marzo a partir de las 20:30 horas locales (01:30 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.