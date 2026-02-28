- Hoy:
¡Duro golpe! Universitario y las bajas confirmadas para partido ante FC Cajamarca por la Liga 1
Javier Rabanal, DT de Universitario, deberá modificar su esquema luego de confirmarse que no podrá contar con importantes jugadores para enfrentar a FC Cajamarca en el Monumental.
Universitario de Deportes se medirá ante FC Cajamarca de Hernán Barcos en un emocionante duelo por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Los cremas tienen la obligación de sumar los tres puntos en casa y seguir en la disputa por el liderato. Sin embargo, previo al encuentro, se conoció que los cremas no podrán contar con varias de sus figuras estelares. ¿Quiénes son?
Universitario y las bajas confirmadas para partido ante FC Cajamarca
El partido de este domingo representa una gran oportunidad para los merengues de demostrar que siguen firmes rumbo al título de la Liga 1 2026. No obstante, enfrente tendrá a un viejo conocido: Hernán Barcos, quien ya sabe lo que es festejar en el Monumental. Por si esto no fuese poco, se confirmó que llegarán sin varias de sus figuras. Se tratan de Aldo Corzo, Horacio Calcaterra, César Inga y Matías Di Benedetto.
Horacio Calcaterra y Aldo Corzo no saldrán en lista de convocados ante FC Cajamarca.
En los últimos días, el periodista Gustavo Peralta reveló que Corzo terminó sentido en las prácticas y será baja por lo menos durante dos semanas. En esa línea, las malas noticias no dejan de llegar, pues se conoció que Horacio Calcaterra no concentra con el equipo ya que recientemente fue sometido a una resonancia por molestias.
Por su parte, César Inga también se perfila como una de las bajas de peso de la 'U'. Según indicó Peralta, el defensa ha presentado problemas musculares en la última práctica, por lo que se prevé que no integre la lista de convocados.
César Inga es seria duda para enfrentar a FC Cajamarca. Foto: Sebastián Blanco/URPI.
Finalmente, Matías Di Benedetto sigue sin ser inscrito para disputar la Liga 1. El central continúa a la espera de conocer una fecha oficial para obtener su nacionalidad peruana, aunque en los últimos días se han dado grandes avances en las gestiones. De esta forma, se espera que pronto pueda obtener su DNI y libere un cupo de extranjero en el equipo.
Universitario recupera a Anderson Santamaría
La buena noticia para los cremas es que Anderson Santamaría podrá volver a ser considerado desde el arranque por Javier Rabanal. El central estuvo ausente en los últimos partidos por molestias, pero finalmente las logró superar. De esta manera, todo indica que se perfila como titular.
