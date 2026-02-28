Elecciones Generales 2026: ¿Aún no sabes dónde votar? Verifica AQUÍ vía LINK oficial de la ONPE

Cada vez nos encontramos más cerca de que se realicen las Elecciones Generales 2026, una jornada clave en la que participarán todos los ciudadanos mayores de 18 años para poder elegir a las próximas autoridades que llevarán las riendas del Perú por otro periodo más.

Este evento se ha programado para el próximo domingo 12 de abril, por lo que desde ya se conoce a quienes estarán al mando de las mesas de sufragio durante todo el día, pero lo que también es importante, es conocer qué local de votación fue asignado.

Como se sabe, durante el año 2025 la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio la oportunidad de elegir tres opciones de centros de votación, con la finalidad de que cada ciudadano pueda estar cerca a su domicilio en las votaciones. No obstante, no todos utilizaron este aplicativo, y por ello, ya está activo el LINK de consulta oficial para saber dónde te corresponde sufragar.

Ciudadanos ya pueden consultar dónde les toca votar este 12 de abril de 2026 / FOTO: ONPE

¿Cómo saber dónde me toca votar?

Para poder tener acceso a esta información, solo será necesario ingresar al LINK autorizado de la ONPE, que es el siguiente: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio.

Luego de ello, se te pedirá ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). Ahora, la página te mostrará los datos personales de la persona en mención, el distrito donde vive, el número de mesa, el orden en el padrón y el tipo de sufragio.

¿Cómo saber si eres miembro de mesa en las Elecciones Generales?