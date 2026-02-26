Consulta tu nuevo local de votación para Elecciones 2026 vía ONPE: este es el link oficial para verificar con DNI

Las Elecciones 2026 están a la vuelta de la esquina, pues el 12 de abril todos los ciudadanos en el Perú deberán cumplir su deber cívico al elegir a nuevos representantes de la patria en diferentes posiciones, empezando por el presidente de la República, senadores, diputados e integrantes del Parlamento Andino. Ante ello, la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), habilitó una web en la que todos los electores podrán consultar sus locales de votación.

Cabre precisar que previo a ello, al entidad pública puso a disposición de la ciudadanía una web en la que se podía elegir la institución en la que se realizaría el proceso de sufragio, y quienes no completaron el proceso, fueron distribuidos aleatoriamente por la plataforma.

Link de la ONPE para consultar local de votación en Elecciones 2026

Como ya lo habíamos mencionado, la ONPE habilitó la web en la que ya se puede consultar de forma práctica dónde le tocará votar a cada ciudadano habilitado en el Perú.

Ahora, ¿cuál es el proceso que se debe seguir para consultar el local de votación? Estos son los pasos:

Ingresa a la web oficial

Coloca tu número de DNI

¡Listo! Podrás verificar dónde te toca votar de forma fácil y didáctica.

Consulta tu local de votación

¿Qué se votará en las Elecciones 2026?

A poco de los comicios electorales, hay mucho desconocimiento sobre qué representantes elegiremos en la spróximas elecciones. Debido a ello, a continuación presentaremos un video informativo de la ONPE que podrá esclarecer el panorama de forma didáctico.