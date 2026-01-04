¿Si mi DNI está vencido, podré votar? Esto dice RENIEC a puertas de las Elecciones Generales 2026

Con las Elecciones Generales de Perú programadas para el domingo 12 de abril de 2026, una de las dudas más frecuentes entre la ciudadanía es si será posible ejercer el derecho al voto presentando un Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido.

Esta preocupación cobra especial relevancia porque, según los datos oficiales, más de 2 millones de votantes figuran en el padrón electoral con un DNI que ya expiró al momento del cierre del registro, efectuado en octubre de 2025.

Elecciones Generales 2026 serán este próximo 12 de abril / FOTO: ONPE

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha señalado que el documento de identidad debe estar vigente para poder votar en este proceso electoral. Esto significa que la validez del DNI el día de la elección,12 de abril de 2026, es el requisito clave para que un elector pueda presentar su documento ante la mesa de sufragio y ser habilitado para emitir su voto.

¿Qué dice RENIEC sobre votar con DNI vencido?

El RENIEC ha advertido que no se permite votar con el DNI vencido, sin importar si este es el DNI tradicional (azul) o el DNI electrónico. La normativa electoral exige que, para ejercer el derecho al voto, el documento esté vigente al momento de votar.

Esto implica que cualquier ciudadano que acuda a su mesa de sufragio el 12 de abril de 2026 con un DNI que ya expiró será impedido de votar, aun cuando su nombre figure correctamente en el padrón electoral.

¿Qué ocurre si se renueva el DNI después del cierre del padrón?

Aunque el padrón electoral se cerró el 14 de octubre de 2025 y ya no se aceptan cambios de datos o de domicilio a partir de esa fecha para efectos del registro, sí es posible renovar el DNI vencido en cualquier momento antes del domingo 12 de abril de 2026 y que este sea válido para votar.

En otras palabras, aunque tu nombre ya aparezca en el padrón con un DNI anterior vencido registrado en octubre de 2025, el nuevo DNI emitido tras esa fecha también sirve para votar si cumple con la vigencia electoral.