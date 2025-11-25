- Hoy:
- Partidos de hoy
- Manchester City vs Bayer Leverkusen
- Chelsea vs Barcelona
- Tabla Champions League
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
LINK oficial y seguro para elegir tu local de votación para las Elecciones 2026: paso a paso
Selecciona hasta tres opciones dentro de tu distrito para que votes en las Elecciones Generales 2026. Te compartimos el enlace oficial y los pasos a seguir.
Desde el domingo 23 de noviembre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó su plataforma "Elige tu local de votación", para que los ciudadanos puedan escoger hasta tres puntos de sufragio, mediante el enlace: eligetulocal.onpe.gob.pe. Recuerda que para este procedimiento es importante que tengas tu Documento Nacional de Identidad (DNI) a la mano.
PUEDES VER: Confirman que HOY, 25 de noviembre no habrá clases: estos estudiantes no asistirán a colegios, según ley
Elige tu local de votación para las Elecciones 2026
Ingresa al link eligetulocal.onpe.gob.pe y selecciona el idioma de tu preferencia (Español, Quechua y Aymara), posteriormente dale clic en 'Empezar'. Ingresa los datos de tu DNI o DNI electrónico, dígito de verificación y fecha de nacimiento. Recuerda que debes leer los términos y condiciones, si estás de acuerdo, procede con el trámite.
Deberás elegir cómo validar tu identidad: preguntas personales o reconocimiento facial. En el caso de preguntas personales deberás responder 3 preguntas de manera correcta, luego deberás tomar foto a tu DNI por ambos lados y verificar los datos obtenidos para darle 'Aceptar'. Si eliges reconocimiento facial, sigue los pasos que te indica la plataforma.
Selecciona tu local de votación desde la plataforma digital de la ONPE.
Como últimos pasos, registra tu correo electrónico de manera obligatoria y verifica que el mensaje te haya llegado a tu bandeja, dale 'Confirmar'. Posteriormente, en la nueva ventana, selecciona las 3 opciones de votación de tu preferencia, según el orden de tu preferencia. Guarda dicha información o modifica los datos, finalmente, te llegará un correo de verificación. ¡Listo!
ONPE: ¿Hasta cuándo podré elegir mi local de votación?
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha informado que para las Elecciones Generales 2026 puedes acceder al aplicativo "Elige tu local de votación" desde el domingo 23 de noviembre de 2025 hasta el 14 de diciembre de 2025 para seleccionar hasta tres opciones de local dentro de tu distrito.
¿Cuándo conoceré mi lugar de votación 2026?
La ONPE indicó que tras finalizar la etapa para elegir las tres opciones de locales, se procesará la asignación de tu local definitivo. La fecha confirmada será en marzo de 2026, cuando se comunique a cada elector cuál de sus tres opciones ha sido asignada como su centro de sufragio.
- 1
Municipalidad de Comas recuperó importante espacio público de la avenida Retablo que fue invadida por ciudadanos
- 2
Retiro AFP 2025: ¿Quiénes reciben la primera UIT esta semana luego de 30 días de presentar solicitud?
- 3
Municipalidad de Lima recuperó al 85 % un importante espacio público a favor de la población
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90