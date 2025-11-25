LINK oficial y seguro para elegir tu local de votación para las Elecciones 2026: paso a paso

Desde el domingo 23 de noviembre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó su plataforma "Elige tu local de votación", para que los ciudadanos puedan escoger hasta tres puntos de sufragio, mediante el enlace: eligetulocal.onpe.gob.pe. Recuerda que para este procedimiento es importante que tengas tu Documento Nacional de Identidad (DNI) a la mano.

Elige tu local de votación para las Elecciones 2026

Ingresa al link eligetulocal.onpe.gob.pe y selecciona el idioma de tu preferencia (Español, Quechua y Aymara), posteriormente dale clic en 'Empezar'. Ingresa los datos de tu DNI o DNI electrónico, dígito de verificación y fecha de nacimiento. Recuerda que debes leer los términos y condiciones, si estás de acuerdo, procede con el trámite.

Deberás elegir cómo validar tu identidad: preguntas personales o reconocimiento facial. En el caso de preguntas personales deberás responder 3 preguntas de manera correcta, luego deberás tomar foto a tu DNI por ambos lados y verificar los datos obtenidos para darle 'Aceptar'. Si eliges reconocimiento facial, sigue los pasos que te indica la plataforma.

Selecciona tu local de votación desde la plataforma digital de la ONPE.

Como últimos pasos, registra tu correo electrónico de manera obligatoria y verifica que el mensaje te haya llegado a tu bandeja, dale 'Confirmar'. Posteriormente, en la nueva ventana, selecciona las 3 opciones de votación de tu preferencia, según el orden de tu preferencia. Guarda dicha información o modifica los datos, finalmente, te llegará un correo de verificación. ¡Listo!

ONPE: ¿Hasta cuándo podré elegir mi local de votación?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha informado que para las Elecciones Generales 2026 puedes acceder al aplicativo "Elige tu local de votación" desde el domingo 23 de noviembre de 2025 hasta el 14 de diciembre de 2025 para seleccionar hasta tres opciones de local dentro de tu distrito.

¿Cuándo conoceré mi lugar de votación 2026?

La ONPE indicó que tras finalizar la etapa para elegir las tres opciones de locales, se procesará la asignación de tu local definitivo. La fecha confirmada será en marzo de 2026, cuando se comunique a cada elector cuál de sus tres opciones ha sido asignada como su centro de sufragio.