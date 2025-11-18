Elige tu local de votación para Elecciones 2026 desde este 23 de noviembre: requisitos y pasos para la selección

Con miras a las Elecciones Generales de abril de 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha habilitado un periodo clave para que los electores peruanos puedan elegir su local de votación con anticipación, haciendo uso de una plataforma digital que busca facilitar y modernizar el proceso electoral.

A partir del 23 de noviembre de 2025, y hasta el 14 de diciembre, los ciudadanos podrán acceder a la herramienta "Elige tu local de votación" para seleccionar hasta tres recintos cercanos a su dirección registrada en el DNI. Esta medida obedece a criterios de eficiencia logística, comodidad para los votantes y la reducción de desplazamientos innecesarios el día de la votación.

La iniciativa es parte del cronograma electoral rumbo a las elecciones generales, donde se renovarán cargos como el de presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes al Parlamento Andino. Al permitir que los votantes establezcan sus preferencias de local, la ONPE aspira a descentralizar la afluencia de electores y evitar aglomeraciones, garantizando una jornada más ordenada y accesible para todos.

Usuarios podrán elegir su local de votación en la web / FOTO: ONPE

Requisitos para elegir tu local de votación

Para poder usar la plataforma "Elige tu local de votación" y escoger entre los locales disponibles, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Estar inscrito en el padrón electoral vigente.

Que la dirección y el distrito que figuran en el DNI hayan sido actualizados antes del 14 de octubre de 2025, fecha de cierre del padrón electoral.

Ingresar a la plataforma "Elige tu local de votación" entre el 23 de noviembre y el 14 de diciembre de 2025.

Pasos para hacer la selección del local de votación

A continuación, el procedimiento que los electores deben seguir para elegir su local de votación:

Acceder a la plataforma "Elige tu local de votación" habilitada por la ONPE.

Ingresar tu número de DNI y verificar los datos personales, incluyendo la dirección registrada, según figura en el documento.

Revisar las opciones de locales cercanos al domicilio consignado en el DNI (hasta tres opciones disponibles).

Seleccionar las tres sedes preferidas (es recomendable usar las tres opciones, pues no todos los locales están garantizados para cada elección).

Confirmar tu elección dentro del plazo (hasta el 14 de diciembre).

La ONPE procesará las solicitudes y, una vez cerrado el periodo, asignará uno de los tres locales elegidos según criterios logísticos como la capacidad, la accesibilidad y la disponibilidad. Posteriormente, se notificará a cada elector cuál será su centro de votación definitivo para las Elecciones Generales 2026.