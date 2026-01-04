¡Batacazo! Alianza Lima vuelve a sacudir el mercado y ficha a figura de Universitario: "Dos años"

Alianza Lima, otro año más, se ha convertido en el protagonista del mercado de pases del fútbol peruano. El equipo blanquiazul está aprovechando todo lo recaudado en el 2025 en sus participaciones en la Libertadores y Sudamericana, además de la venta de jugadores de su plantel. Ahora le acaban de arrebatar un jugador a su 'compadre', Universitario.

"Un nuevo golpe en el mercado de pases Grone. El joven Hiroshi Mejía (categoría 2006) deja Universitario y se convierte en nuevo jugador de Alianza Lima con un contrato por dos años", reveló el periodista Gerson Cuba. Alianza Lima tiene un objetivo claro quiere reforzar su plantilla con jugadores que puedan aportar al primer equipo en el futuro.

Hiroshi Mejía es nuevo jugador de Alianza Lima | Vía Gerson Cuba

Según comenta la fuente, el extremo peruano jugará la Liga 3 y tendrá proyección al primer equipo. Además comenta que desde el área deportiva existe mucha confianza en su evolución y en la posibilidad de una futura venta al exterior en el mediano plazo. Los blanquiazules buscan el ascenso a la Liga 2 jugando con sus 'potrillos'.

¿Cómo le fue a Alianza Lima en la Liga 3 2025?

Alianza Lima fue eliminado en los cuartos de final de la Liga 3 2025 tras caer ante Estudiantil CNI con un marcador global de 2-1. Previamente, tuvo una fase regular sólida en el Grupo 2, destacando por vencer en los dos clásicos a Universitario. Pese a su buen rendimiento inicial, el equipo no logró alcanzar las semifinales ni el ascenso a la Liga 2.

Los números de Hiroshi Mejía

El extremo peruano jugó un total de 15 partidos en la Liga 3 y anotó 4 goles, además repartió una asistencia. También tuvo participación con Universitario en la Copa Libertadores Sub 20.