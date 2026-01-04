Ganó el 'Tri' con Universitario y ahora fue presentado en campeón internacional: "Bienvenido"

Universitario de Deportes logró conseguir el tricampeonato de la Liga 1 debido al buen rendimiento de sus jugadores. Por ello, desde el extranjero, clubes campeones se han interesado en estos futbolistas, siendo uno de ellos Rodrigo Ureña, quien fue presentado de forma oficial en Millonarios FC de Colombia.

Tricampeón con Universitario fue presentado en campeón internacional

A través de un comunicado oficial en sus redes y página, Millonarios FC presentó a Ureña como su flamante fichaje, proveniente de Universitario, donde se consagró tricampeón.

"Quien nace alto, jamás aprende a rendirse. Rodrigo Ureña llega a blindar el mediocampo 'Embajador'", se puede leer en el X (antes Twitter) del club colombiano.

Rodrigo Ureña fue presentado como nuevo jugador de Millonarios FC, tras salir tricampeón con Universitario.

"El mediocampista se distingue por su orden táctico, intensidad en la recuperación, lectura del juego y capacidad para equilibrar el equipo. Estas cualidades le permiten aportar solidez y dinamismo en la primera línea del mediocampo", también se lee en la página del 'Millo'.

Cabe resaltar que Rodrigo Ureña llega a Millonarios FC para los dos años próximos, donde buscará la gloria en la Liga Colombiana, Copa Colombia y Copa Sudamericana 2026.

Ureña llegó a Universitario en 2023 cuando el club merengue no lograba alcanzar la gloria por más de 10 años; sin embargo, el equipo liderado por Jorge Fossati y luego por Fabián Bustos logró alcanzar el segundo tricampeonato de los cremas. Por ello, el chileno ganó con la 'U' los títulos del 2023, 2024 y 2025.

Millonarios FC es campeón internacional

Si bien Millonarios no logró ganar la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, cuenta con un título internacional avalado por la FIFA. Nos referimos a la Copa Merconorte en su edición de 2001, la cual también fue la última disputada.