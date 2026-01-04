Prensa colombiana dio rotundo calificativo sobre Ureña tras llegada a Millonarios: "Apuesta de..."

Rodrigo Ureña representa una de las bajas más simbólicas en Universitario de Deportes este 2026. Después de 3 temporadas, el chileno dejó al tricampeón peruano para volver a jugar en el fútbol colombiano con Millonarios. ¿Qué opinión tuvo la prensa cafetera sobre el popular 'Pitbull?

Prensa de Colombia dejó firme calificativo sobre Rodrigo Ureña

El Deportivo.com de Colombia se refirió a las nuevas incorporaciones de 'Los Embajadores' y no dudó en destacar por todo lo alto la calidad profesional del ex Deportes Tolima. En dicho artículo también hicieron énfasis de que el pivote extranjero llega en calidad de agente libre, luego de que Millonarios pase su cláusula de salida de la 'U'.

Rodrigo Ureña es nuevo refuerzo de Millonarios de Colombia/Composición: GLR

"Con Ureña, el movimiento parece aún más avanzado. Reportes en Chile y Colombia señalaron que el volante llegó a Bogotá para exámenes médicos, paso clave antes de firmar. El mediocampista quedó libre tras su etapa en Universitario y aparece como una apuesta de jerarquía para el medio campo", indicó el medio en su sitio web oficial.

Prensa colombiana reacciona al fichaje de Rodrigo Ureña a Millonarios/Foto: El Deportivo

Por otro lado, El Deportivo.com se refirió a las actuales estadísticas con las que llega el jugador chileno a los 'Millos', y sus campeonatos obtenidos en tienda merengue. "En números recientes, Win Sports resaltó que Ureña cerró 2025 con 30 partidos y 3 asistencias. Además, venía de levantar títulos con Universitario en Perú", agregaron.

¿Hasta cuándo será el contrato de Rodrigo Ureña en Millonarios?

De acuerdo a la información que brindó el periodista Pipe Sierra, el contrato del 'Pitbull' con Millonarios de Colombia será por las próximas dos temporadas, es decir hasta diciembre de 2027.

¿En cuánto se cotiza Rodrigo Ureña?

Transfermarkt, portal que se especializa en la venta de futbolistas a nivel mundial refiere que actualmente el mediocampista chileno tiene un valor de 800 mil euros en el mercado de pases a sus 32 años.