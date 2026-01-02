Leguía se deshizo en elogios ante seleccionado que firmó con la 'U' hasta 2027: "Me ha alegrado"

Javier Rabanal, nuevo técnico de Universitario dispone de un amplio plantel para competir en la Liga 1 y fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. Dentro de los refuerzos más esperados por la hinchada estudiantil es el portero Diego Romero, quien volvió por todo lo alto a Ate procedente de Banfield de Argentina. Ante ello, Germán Leguía se pronunció con una categórica frase.

Germán Leguía resaltó el fichaje de seleccionado peruano a Universitario de Deportes

El guardameta de 24 años regresó al actual tricampeón peruano, después de que finalizó su préstamo con el 'Taladro'. Romero ahora irá por su revancha con el club de sus amores, y tendrá la responsabilidad de resguardar el arco crema en el plano local y sobretodo internacional. El popular 'Cocoliche' resaltó de gran manera el fichaje del joven futbolista, quien tiene contrato hasta el 2027, además señaló que es uno de los que más le convence.

Diego Romero volvió a Universitario tras su paso por Banfield/Foto: GLR

"El nombre que más me ha alegrado es el chico Romero, el arquero. Ese, para mí, nunca se debió ir de Universitario", manifestó el exgerente de Universitario de Deportes, en una reciente entrevista con Ovación.

Así tambien, Germán Leguía subrayó que de ser protagonista y alcanzar un buen nivel con el conjunto merengue, tranquilamente puede desplazar al titular de la 'Bicolor', Pedro Gallese. "Ahorita sería el arquero número 1 de la selección y lejos. Me alegro mucho que él venga", acotó.

Diego Romero es habitual convocado a la selección peruana

Diego Romero ingresó a una nómina oficial de la selección peruana para amistosos y cotejos oficiales a lo largo de las Eliminatorias 2026. El golero nacional viene siendo el suplente habitual del 'Pulpo' Gallese.

¿Cómo le fue a Diego Romero en Banfield de Argentina?

Como es de conocimiento, el futbolista retorna a Universitario en vista de que no tuvo continuidad en Banfield de Argentina el 2025. Según los registros, el golero apenas pudo disputar oficialmente 90 minutos en la Copa Argentina ante Villa Mitre.