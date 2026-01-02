0

Leguía se deshizo en elogios ante seleccionado que firmó con la 'U' hasta 2027: "Me ha alegrado"

Germán Leguía, exfutbolista de Universitario de Deportes no ocultó su emoción luego de que un seleccionado nacional estampó su rúbrica por la escuadra merengue.

Solange Banchon
Germán Leguía mostró su emoción ante seleccionado peruano que firmó por Universitario
Germán Leguía mostró su emoción ante seleccionado peruano que firmó por Universitario | Desbloqueado/Composición: Líbero
COMPARTIR

Javier Rabanal, nuevo técnico de Universitario dispone de un amplio plantel para competir en la Liga 1 y fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. Dentro de los refuerzos más esperados por la hinchada estudiantil es el portero Diego Romero, quien volvió por todo lo alto a Ate procedente de Banfield de Argentina. Ante ello, Germán Leguía se pronunció con una categórica frase.

Ex San Lorenzo de Argentina en órbita de Universitario para la temporada 2026

PUEDES VER: Universitario va por el golpe y apunta a contratar a ex San Lorenzo: "Preguntaron condiciones"

Germán Leguía resaltó el fichaje de seleccionado peruano a Universitario de Deportes

El guardameta de 24 años regresó al actual tricampeón peruano, después de que finalizó su préstamo con el 'Taladro'. Romero ahora irá por su revancha con el club de sus amores, y tendrá la responsabilidad de resguardar el arco crema en el plano local y sobretodo internacional. El popular 'Cocoliche' resaltó de gran manera el fichaje del joven futbolista, quien tiene contrato hasta el 2027, además señaló que es uno de los que más le convence.

Diego Romero

Diego Romero volvió a Universitario tras su paso por Banfield/Foto: GLR

"El nombre que más me ha alegrado es el chico Romero, el arquero. Ese, para mí, nunca se debió ir de Universitario", manifestó el exgerente de Universitario de Deportes, en una reciente entrevista con Ovación.

Así tambien, Germán Leguía subrayó que de ser protagonista y alcanzar un buen nivel con el conjunto merengue, tranquilamente puede desplazar al titular de la 'Bicolor', Pedro Gallese. "Ahorita sería el arquero número 1 de la selección y lejos. Me alegro mucho que él venga", acotó.

Diego Romero es habitual convocado a la selección peruana

Diego Romero ingresó a una nómina oficial de la selección peruana para amistosos y cotejos oficiales a lo largo de las Eliminatorias 2026. El golero nacional viene siendo el suplente habitual del 'Pulpo' Gallese.

Diego Romero

Diego Romero es convocado a la selección peruana

¿Cómo le fue a Diego Romero en Banfield de Argentina?

Como es de conocimiento, el futbolista retorna a Universitario en vista de que no tuvo continuidad en Banfield de Argentina el 2025. Según los registros, el golero apenas pudo disputar oficialmente 90 minutos en la Copa Argentina ante Villa Mitre.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Oficial: Sporting Cristal dio el batacazo anunciando a exfigura de Universitario: "Vamos con todo"

  2. Universitario busca remecer el mercado fichando a volante cotizado en 3 millones de euros

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano