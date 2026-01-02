Periodista argentino quedó rendido ante jugador que firmó con Universitario: "Interesante"

Universitario de Deportes sigue reforzándose de manera efectiva para pelear por el título de la temporada 2026 de la Liga 1 y así llevarse el tetracampeonato. Es por ello que uno de los nombres que llegará a la escuadra crema será Caín Fara y desde Argentina un periodista se rindió en elogios sobre el defensor que llega desde el ascenso.

Periodista de Argentina se rindió en elogios ante futbolista que firmó por todo el 2026 con Universitario

David Bursztyn, periodista de Radio Splendid de Argentina, fue entrevistado por Radio Exitosa y le preguntaron sobre el Caín Fara, nuevo jugador que llegará a Universitario en el 2026.

Para el comunicador, el defensor es un gran acierto del comando técnico liderado por Javier Rabanal, ya que el Fara suele cumplir destacadamente con sus labores dentro de la cancha.

Video: Radio Exitosa

"Me llamó la atención, pero es una buena contratación. Fara es un jugador inteligente, buen marcador de pelota, interesante", mencionó el también locutor.

Cabe mencionar que Caín, de 31 años, jugó en Atlanta en la segunda división de Argentina y se desempeñó como defensor central y lateral derecho.

Caín Fara es el flamante jugador de Universitario de Deportes de cara a la Liga 1 2026.

Caín Fara en Atlanta 2025

Fara llegará a Universitario luego de defender los colores de Atlanta, club en donde disputó 31 partidos oficiales, aunque no anotó goles. Su buena temporada le sirvió para fichar por Universitario de Deportes.

Caín Fara es el flamante fichaje de Universitario para reforzar la zona defensiva durante toda la temporada 2026 de la Liga 1. El jugador llega en condición de libre, por lo que el equipo merengue no desembolsó nada por la incorporación.