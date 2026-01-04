Universitario buscó su fichaje y sorprendió al ser anunciado por club campeón: "Jerarquía"

Universitario de Deportes es uno de los clubes que más ha buscado reforzar su plantel. Los cremas buscan salir tetracampeones de la Liga 1 y para ello deberán conformar un plantel sumamente competitivo. En medio de los movimientos del mercado de fichajes, una figura que fue pretendida por la directiva merengue dio el golpe tras ser anunciado por un importante club nacional.

Uno de los nombres que en los últimos años estuvo en la órbita de Universitario fue el de Ítalo Regalado, atacante nacional que mostró su talento en diversos clubes del fútbol peruano. En ese contexto, se conoció que el jugador no continuará en Carlos A. Mannucci, luego de protagonizar un movimiento importante en el mercado y firmar contrato con la Universidad César Vallejo.

El cuadro trujillano tiene como objetivo conformar un plantel competitivo para pelear el título de la Liga 2 y lograr el ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol peruano. La institución oficializó la llegada del futbolista a través de sus canales oficiales, generando entusiasmo entre sus hinchas.

Ítalo Regalado, futbolista que interesó a Universitario, fue anunciado con César Vallejo.

"Ítalo Regalado 2026. ¡Bienvenido al Poeta! Tu jerarquía y entrega aportará para lograr el ascenso juntos", fue el mensaje de bienvenida que dejó el club hacia el jugador en sus redes sociales, destacando su experiencia y compromiso en el campo.

Italo Regalado sonó para llegar a Universitario

La dirección deportiva de Universitario intentó concretar el fichaje de Ítalo Regalado en la temporada 2019, cuando el equipo era dirigido por Nicolás Córdoba, tras el buen nivel que mostró defendiendo la camiseta de Deportivo Municipal.

En aquel momento, la ‘U’ buscaba un reemplazo para Roberto Siucho y Regalado aparecía como una de las alternativas; sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el interés no llegó a concretarse.

Trayectoria de Ítalo Regalado