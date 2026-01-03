Burlamaqui dejó firme mensaje sobre el DT de Universitario Javier Rabanal: "Es un…"

La edición 2026 de la Liga 1 comenzará y Alianza Lima inicia la pretemporada con la presencia de sus futbolistas que se van sumando de a pocos. Alessandro Burlamaqui es uno de ellos y llegó al aeropuerto Jorge Chávez donde los medios de comunicación lo abordaron para hacerle algunas preguntas.

Una de las consultas tiene que ver con el nuevo entrenador de Universitario, Javier Rabanal, quien fue presentado por el club crema en reemplazo de Jorge Fossati. El estratega español inicia una nueva historia en su carrera, esta vez con la ‘U’ en busca del tetracampeonato, algo que el cuadro blanquiazul buscará impedirlo.

¿Qué dijo Alessandro Burlamaqui antes de iniciar la pretemporada en Alianza Lima?

“No lo conozco personalmente, pero sé, por otras personas que son de mi confianza, que lo conocen. Y la verdad es que es un profesor muy bueno. Con ganas de enfrentarme a él, que va a ser muy bonito”, dijo el jugador de Alianza Lima al ser consultado sobre si tiene referencia del técnico merengue por su pasado en Europa.

(Video: Entre Bolas)

Como se recuerda, el volante nacional llegó la temporada 2025 al fútbol peruano por primera vez, luego de surgir de la cantera del Espanyol, estar en la filial del Valencia y después llegar al Intercity de la Tercera División de España.

"Con muchas ganas de empezar. Va a ser una temporada bonita, sabemos cuál es el objetivo y vamos por ello. No es que tengamos, es que vamos a campeonar, así que esta es la mentalidad que tiene el equipo y creo que tiene toda la institución. ¿Universitario? Yo creo que nos tenemos que centrar en nosotros, porque al final va a depender de uno mismo", agregó el futbolista.