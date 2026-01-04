Pablo Guede, DT de Alianza Lima, confirma si fichará de última hora a Luis Advíncula: "Quiero..."

Alianza Lima está listo para el inicio de su pretemporada bajo la dirección de Pablo Guede. Cada uno de los futbolistas se va uniendo a la concentración blanquiazul en busca de demostrar todas sus virtudes al nuevo comando técnico. En medio de ello, el estratega argentino sorprendió a todos al referirse sobre Luis Advíncula como una posibilidad de ficharlo este 2026.

Pablo Guede anuncia si fichará o no a Luis Advíncula en Alianza Lima

Una vez que arribó a suelo peruano, Pablo Guede se dio el tiempo para brindar declaraciones a los medios de prensa que se encontraban en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En medio de todas las consultas, no calló al oír el nombre de Luis Advíncula como posibilidad de reforzar el plantel blanquiazul.

Fiel a su estilo, el estratega de 51 años no se amilanó ante la consulta y dejó en claro que le encantaría tener al lateral derecho de la selección peruana en el primer equipo de Alianza Lima. Sin embargo, desea hablar con Franco Navarro cuanto antes para finiquitar todos los detalles en base a los próximos fichajes en tienda 'íntima'.

"¿Advíncula? No tengo ni idea. Quiero llegar, hablar con Franco, y eso veremos. ¿Me gustaría tenerlo? Claro, ¿a quién no le gustaría?", manifestó Pablo Guede.

(VIDEO: Entre Bolas)

Luis Advíncula mantiene contrato con Boca Juniors

Desde Argentina y el entorno de Luis Advíncula, se ha podido conocer que el lateral peruano desea cumplir el tiempo de contrato que tiene con Boca Juniors (diciembre 2026). El popular 'Bolt' trabajará día a día en la pretemporada con el objetivo de dejar una huella en tienda 'xeneize' y después evaluar qué le deparará en el futuro a sus 35 años de edad. Eso sí, no se descarta cualquier movimiento en este libro de pases, sabiendo que hay interés por tener al ex Sporting Cristal en diversos elencos.

Valor de mercado de Luis Advíncula

Según el portal "Transfermarkt", Luis Advíncula tiene un valor de mercado de 200 mil euros a sus 35 años de edad. Esta cifra no se compara a su mejor versión en el 2018, cuando llegó a valer 3 millones de euros con camiseta de Rayo Vallecano de España.