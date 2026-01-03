En Argentina revelan el futuro de Luis Advíncula tras interés de Alianza Lima: "Próximos días..."

Alianza Lima es el club que más refuerzos de peso a concretado, conscientes de que deben armar el mejor plantel para pelear el título. Sin embargo, los blanquiazules aún no han cerrado el mercado y uno de los jugadores que pretenden es Luis Advíncula. Precisamente, desde Argentina revelan detalles sobre el futuro del jugador de Boca Juniors.

En Argentina revelan el futuro de Luis Advíncula tras interés de Alianza Lima

Luis Advíncula es uno de los jugadores que más ilusión despierta entre los hinchas de Alianza Lima, luego de que se conociera que la directiva busca su fichaje para reforzar su banda derecha. En ese contexto, durante el programa 'Mundo Boca Radio', el periodista argentino Luis Fregossi reveló que el 'Rayo' dejará el plantel de Boca Juniors.

Según comentó el hombre de prensa, Advíncula es uno de los jugadores que más posibilidades tiene de salir del cuadro 'xeneize' y de no mediar nada raro, su salida se hará oficial en los próximos días. De esta forma, tendrá el camino libre para poder firmar gratis con cualquier equipo.

Video: Mundo Boca Radio

"Se moverán algunos apellidos para salir y creo que en el lateral derecho ahí habrá modificaciones, habrá salidas. La posibilidad que Advíncula deje el club se empieza a hacer más grande. Estoy convencido que, si no sucede nada raro, Luis Advíncula dejará Boca Juniors en los próximos días", mencionó el citado comunicador.

Del mismo modo, Fregossi señaló que la inminente salida de 'Bolt' ha llevado a la directiva de Boca de retener a otros jugadores. Asimismo, detalló que la idea del lateral peruano es poder salir del club para sumar minutos considerando que está cerca al final de su carrera.

"Se trabó la salida de Lucas Blondel a Argentinos Juniors, justamente por esto. Yo creo que eso va a terminar sucediendo, que Advíncula va a terminar dejando Boca porque él quiere terminar jugando los últimos tiempos de su carrera", acotó.

Alianza Lima y la complicación que tiene para fichar a Luis Advíncula

Alianza Lima es el equipo con mayor poder financiero en el fútbol peruano; sin embargo, la directiva sabe que no puede darse el lujo de pagar fuertes sumas de dinero por un futbolista de 35 años. Por ello, están a esperas de que Advíncula pueda forzar su salida y quedar como agente libre para poder ofrecerle un contrato.