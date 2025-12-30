Montenegro no dudó en destacar a ex Rayo Vallecano que suena en Alianza Lima: "Lo he visto..."

Alianza Lima viene conformando un gran plantel para afrontar la Liga 1 y fase preliminar de la Copa Libertadores 2026, torneo en donde los íntimos buscan superar la campaña 2025. En tal sentido, una de sus nuevas contrataciones como D'Alessandro Montenegro, dejó atónitos a los fanáticos al resaltar a ex Rayo Vallecano de España que es voceado en tienda blanquiazul.

D' Alessandro Montenegro elogió a ex Rayo Vallecano que es vinculado a Alianza Lima

Como se conoce, durante los últimos meses el lateral Luis Advíncula viene siendo vinculado al elenco de La Victoria, al igual que en Sporting Cristal. Bajo esa premisa, a través de una reciente entrevista con Alianza Play, el ex ADT de Tarma fue consultado sobre quiénes son sus futbolistas referentes en el Perú y extranjero a lo que no dudó en destacar la jerarquía del 'Rayo', y la actual figura del Real Madrid.

Luis Advíncula en órbita de Alianza Lima para el 2026

"Trent Alexander-Arnold que siempre lo he visto y en el Perú, a Luis Advíncula. Lo vi mucho en la selección y lo sigo por sus características, que siento que también tengo", sostuvo Montenegro.

(Video: Alianza Lima TV)

En otra parte de su intervención, el jugador de 22 años expresó su felicidad de poder vestir los colores de uno de los clubes más representativos del balompié nacional. "Sé que voy a dar todo de mí, voy a pelear cada pelota con todo. Alianza es el más grande y quién no quisiera estar aquí", añadió.

A su vez, D'Alessandro Montenegro indicó que se caracteriza por ser un futbolista con características muy dinámicas. "Juego como marcador derecho, de extremo y también de central. Me considero un jugador polifuncional que puede rendir en la posición que me toque", sentenció el lateral derecho.

Luis Advíncula y su paso por Rayo Vallecano de España

El popular 'Bolt' marcó una importante etapa en Rayo Vallecano de España del 2018-2019 a la temporada 2020-2021. De hecho, alcanzó la cifra de 3 goles, y 7 asistencias en un total de 102 encuentros oficiales por LaLiga y Copa del Rey.