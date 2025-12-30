Federico Girotti sorprende y revela su amor por club que no es Alianza Lima: "Un hincha más"

Lo que era un secreto a voces, finalmente se confirmó. Alianza Lima anunció el flamante fichaje de Federico Girotti, quien firmó por tres años con el club blanquiazul y llegó procedente de Talleres de Córdoba. A propósito de la 'T', el delantero dejó un sentido mensaje de despedida a su ahora exequipo.

A través de un video difundido en los canales oficiales del club cordobés, el 'Tanque' dedicó unas palabras a sus aficionados y además reveló que se volvió "un hincha más" del equipo que defendió desde la temporada 2022.

Video: Talleres Oficial.

"Pasaba a despedirme, quería agradecerle por estos cuatro años. Pasé momentos únicos e imborrables en mi carrera. Fue un placer vestir esta camiseta, me llevo millones de recuerdos, de todos los partidos, de todos los goles que hice. Los voy a llevar siempre en mi corazón, acá tienen un hincha más que va a estar siempre pendiente a lo que pase con el club", dijo el argentino, quien analizó su desempeño por el 'Matador'.

"Agradecerle mucho a la gente por todo el apoyo que me brindó estos años. Los primeros años fueron muy lindos, el último año todos la pasamos un poco mal, se sufrió, pero siempre estuvieron ahí. Agradecerles de corazón y fue un placer", agregó.

Recordemos que el delantero de 26 años firmó contrato con Alianza Lima hasta 2028 tras comprar el 50% de su pase, por un monto que se desconoce, pero que según la prensa argentina, pasaría los 1,5 millones de dólares.

Federico Girotti fue oficializado en Alianza Lima

Federico Girotti fue anunciado en Alianza Lima este martes. El delantero posó con la camiseta blanquiazul y luego regresó a su natal Argentina para pasar las fiestas fin de año. El 2 de enero del 2026 debe volver a la capital para sumarse a la pretemporada de los victorianos.

Federico Girotti firmando su contrato con Alianza Lima. Foto: Club Alianza Lima.

Federico Girotti y sus números en Talleres de Córdoba

En 124 partidos vistiendo la divisa de Talleres de Córdoba, Federico Girotti anotó 24 y dio dos asistencias. Ganó un título: la Supercopa Internacional de la temporada 2023.