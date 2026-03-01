Por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, FC Cajamarca sucumbió ante Universitario de Deportes y se alejó de los primeros puestos de la Liga 1. En ese sentido, tras el compromiso, el colombiano Arley Rodríguez dejó un contundente comentario minimizando la rivalidad que tiene con el conjunto merengue.

Como muchos recuerdan, el delantero sabe muy bien lo que es ganar en el Estadio Monumental porque ya lo hizo cuando jugaba para Alianza Lima, e incluso llegó a anotar en Ate. En ese sentido, precisamente por su pasado con camiseta blanquiazul, al atacante le preguntaron sobre sus sensaciones por haber vuelto a enfrentarse con los merengues.

"Sabemos lo que es la 'U' en su estadio. Vinimos a hacer un trabajo y lo estábamos haciendo bien. Una clara, como acostumbran, no tuvieron. Siempre va a ser bonito venir a este estadio, pero hoy nos tocó irnos con las manos vacías", indicó Arley Rodríguez en un inicio para las cámaras de L1 MAX.

"No lo sentí como un clásico, creo que el FC Cajamarca vs. Universitario no lo es", agregó el ex Alianza Lima, señalando que no sintió con tanta intensidad el compromiso ante la 'U' porque ya no viste de blanquiazul. Como se sabe, en FC Cajamarca hay muchos elementos con pasado en La Victoria, tal como Hernán Barcos o Pablo Lavandeira.

¿En qué clubes ha jugado Arley Rodríguez?

Estos han sido sus clubes: