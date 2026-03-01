0
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Así fue el saludo entre Hernán Barcos y Álex Valera en el Universitario vs FC Cajamarca

Hernán Barcos y Álex Valera se reencontraron y tuvieron un tenso saludo durante el duelo entre Universitario y FC Cajamarca.

Luis Blancas
El saludo entre Hernán Barcos y Álex Valera en el Universitario vs FC Cajamarca
El saludo entre Hernán Barcos y Álex Valera en el Universitario vs FC Cajamarca | Composición: Líbero
Universitario de Deportes se enfrentó a FC Cajamarca por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y en medio del duelo, Álex Valera y Hernán Barcos, quienes tuvieron una discusión anterior, se volvieron a encontrar. Y así fue el tenso saludo entre ambos futbolistas durante el comienzo del encuentro.

El saludo entre Hernán Barcos y Álex Valera en el Universitario vs FC Cajamarca

Universitario se midió ante FC Cajamarca por el Apertura; sin embargo, en medio de este encuentro, se desarrolló un enfrentamiento aparte entre Barcos y Valera, quienes en un clásico anterior se enfrentaron y discutieron.

A pesar de ello, durante el inicio del encuentro, se dio el clásico saludo entre ambos clubes y ahí es donde se vio al jugador crema saludar al futbolista del cuadro cajamarquino de forma seria, sin gestos.

De esta forma, así empezó el encuentro aparte para Hernán Barcos y Álex Valera, quienes luego de este saludo disputaron los 90 minutos del duelo entre Universitario y FC Cajamarca por la Liga 1.

La pelea entre Hernán Barcos y Álex Valera

Cuando Universitario y Alianza Lima se enfrentaron en el Torneo Clausura del 2025, Álex Valera y Hernán Barcos tuvieron una discusión faltándose el respeto en el Monumental frente a todos los hinchas. Después del partido, el delantero argentino salió a criticar públicamente al peruano por no aceptar la convocatoria a la selección peruana.

hernan barcos, alex valera, universitario

Hernán Barcos y Álex Valera se pelearon en el Torneo Clausura 2025 cuando Universitario jugó ante Alianza Lima.

Universitario ganó 1-0 a FC Cajamarca por Liga 1

Universitario de Deportes logró su tercera victoria consecutiva en el Estadio Monumental de Ate al vencer 1-0 a FC Cajamarca en la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 del 2026.

De esta forma, los dirigidos por Javier Rabanal alcanzaron 11 puntos y ahora se ubican en el segundo puesto del primer campeonato del 2025 en busca del tetracampeonato del fútbol peruano.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

