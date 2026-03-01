- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario vs Cajamarca
- Universitario vs. Alianza Lima
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Colo Colo vs U Chile
- Nacional vs Peñarol
- Liga Peruana de Vóley
Así fue el saludo entre Hernán Barcos y Álex Valera en el Universitario vs FC Cajamarca
Hernán Barcos y Álex Valera se reencontraron y tuvieron un tenso saludo durante el duelo entre Universitario y FC Cajamarca.
Universitario de Deportes se enfrentó a FC Cajamarca por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y en medio del duelo, Álex Valera y Hernán Barcos, quienes tuvieron una discusión anterior, se volvieron a encontrar. Y así fue el tenso saludo entre ambos futbolistas durante el comienzo del encuentro.
PUEDES VER: ¡Golazo! Lisandro Alzugaray anotó el 1-0 de Universitario ante FC Cajamarca de tiro libre
El saludo entre Hernán Barcos y Álex Valera en el Universitario vs FC Cajamarca
Universitario se midió ante FC Cajamarca por el Apertura; sin embargo, en medio de este encuentro, se desarrolló un enfrentamiento aparte entre Barcos y Valera, quienes en un clásico anterior se enfrentaron y discutieron.
A pesar de ello, durante el inicio del encuentro, se dio el clásico saludo entre ambos clubes y ahí es donde se vio al jugador crema saludar al futbolista del cuadro cajamarquino de forma seria, sin gestos.
De esta forma, así empezó el encuentro aparte para Hernán Barcos y Álex Valera, quienes luego de este saludo disputaron los 90 minutos del duelo entre Universitario y FC Cajamarca por la Liga 1.
La pelea entre Hernán Barcos y Álex Valera
Cuando Universitario y Alianza Lima se enfrentaron en el Torneo Clausura del 2025, Álex Valera y Hernán Barcos tuvieron una discusión faltándose el respeto en el Monumental frente a todos los hinchas. Después del partido, el delantero argentino salió a criticar públicamente al peruano por no aceptar la convocatoria a la selección peruana.
Hernán Barcos y Álex Valera se pelearon en el Torneo Clausura 2025 cuando Universitario jugó ante Alianza Lima.
Universitario ganó 1-0 a FC Cajamarca por Liga 1
Universitario de Deportes logró su tercera victoria consecutiva en el Estadio Monumental de Ate al vencer 1-0 a FC Cajamarca en la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 del 2026.
De esta forma, los dirigidos por Javier Rabanal alcanzaron 11 puntos y ahora se ubican en el segundo puesto del primer campeonato del 2025 en busca del tetracampeonato del fútbol peruano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90