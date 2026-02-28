Nacional vs Peñarol EN VIVO por Superclásico: a qué hora juegan, alineaciones y dónde ver

Nacional vs Peñarol se enfrentan este domingo 1 de marzo en un emocionante Superclásico por la fecha 4 del Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo 2026. Este duelo será vital en las aspiraciones de ambos equipos que buscan escalar a los primeros lugares. Este partido tendrá lugar en el Estadio Parque Central desde las 5:30 p.m. (hora peruana) y 7:30 p.m. (hora de Uruguay). La transmisión va por la señal EN VIVO de Disney Plus para toda Sudamérica.

Previa del clásico Nacional vs Peñarol por el Campeonato Uruguayo

Un nuevo clásico uruguayo vuelve a paralizar al continente. Nacional llega tras vencer 1-0 a Progreso en Durazno con gol de Julián Millán, resultado que le permitió sostener su buena racha y seguir firme en la pelea por el Apertura.

Nacional busca sumar una nueva victoria y escalar al liderato.

El equipo comandado por Jádson Viera combina experiencia y juventud con Sebastián Coates como líder defensivo. También destacan Tomás Verón Lupi, Luciano Boggio y Luis Mejía, además de la presencia de Maximiliano Gómez, su carta principal de gol; la idea será presionar alto y aprovechar las bandas para marcar diferencias.

Peñarol, conducido por Diego Aguirre, arriba tras imponerse 2-1 a Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo con tantos de Matías Arezo y Leonardo Fernández, triunfo que calmó las críticas luego de la caída ante Central Español. El equipo ha mostrado vocación ofensiva, aunque con altibajos defensivos.

Peñarol deberá mejor su rendimiento para pelear el liderato del torneo.

Las principales figuras aurinegras son Leo Fernández, cerebro del juego y dueño de la pelota parada, junto a Arezo en ataque. Sin embargo, Nahuel Herrera no está al 100 %, por lo que Aguirre evalúa alternativas como Diego Laxalt para un duelo clave en la lucha por la cima.

¿Cuándo juegan Nacional vs Peñarol?

El Superclásico Uruguayo entre Nacional vs Peñarol por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 está programado a disputarse este domingo 1 de marzo en el Estadio Parque Central de Montevideo.

¿A qué hora juega Nacional vs Peñarol?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del Superclásico entre Nacional vs Peñarol por la fecha 4 del Campeonato Uruguayo 2026.

Perú, Ecuador y Colombia: 5:30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6:30 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 7:30 p. m.

México y Centroamérica: 4:30 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 6:30 p. m.

España: 12:30 a. m. (del lunes)

¿Dónde ver Nacional vs Peñarol EN VIVO?

El emocionante enfrentamiento entre Nacional vs Peñarol contará con la transmisión EN VIVO ONLINE por la plataforma de streaming de Disney Plus para todo el territorio sudamericano. Cabe señalar que necesitarás una suscripción premium para poder visualizar el encuentro.

Nacional vs Peñarol: pronóstico y cuánto paga en apuestas

En la previa del partido, Nacional es considerado como el favorito para poder quedarse con la victoria en el Superclásico Uruguayo. Conoce las cuotas en las principales casas de apuestas para que realices tu mejor jugada.

Casa de apuestas Nacional Empate Peñarol Betsson 2.18 3.00 3.30 Betano 2.25 3.05 3.35 Bet365 2.15 2.90 3.50 1xBet 2.19 3.13 3.40 Coolbet 2.20 3.10 3.40

Nacional vs Peñarol: últimos enfrentamientos

01/02/2026 | Peñarol 1-0 Nacional (Supercopa)

30/11/2025 | Nacional 1-0 Peñarol (Campeonato Uruguayo)

23/11/2025 | Peñarol 2-2 Nacional (Campeonato Uruguayo)

09/08/2025 | Peñarol 3-0 Nacional (Campeonato Uruguayo)

06/07/2025 | Peñarol 1-0 Nacional (Campeonato Uruguayo)

Nacional vs Peñarol: posibles alineaciones

Posible alineación de Nacional: Luis Mejía; Juan Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Lucas Rodríguez; Luciano Boggio, Federico Bais, Tomás Verón; Rodrigo Martínez, Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera.

Posible alineación de Peñarol: Washington Aguerre; Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Diego Laxalt; Eric Remedi, Leo Fernández, Jesús Trindade; Luis Miguel Angulo, Gastón Togni y Matías Arezo.

¿En qué estadio juegan Nacional vs Peñarol?

El superclásico entre Nacional vs Peñarol tendrá lugar en el Estadio Gran Parque Central, recinto ubicado en Montevideo, Uruguay. Este escenario cuenta con una capacidad para 37 mil espectadores.