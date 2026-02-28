¿A qué hora juega Nacional vs Peñarol y dónde ver el partido del Campeonato Uruaguayo?

Un clásico más a la historia de estos dos grandes equipos. Nacional estará recibiendo a Peñarol en busca de la victoria ante su rival de toda la vida y en busca de mantenerse en la pelea por los primeros lugares. A continuación, te contamos los horarios y canales para ver en vivo este duelo que paralizará a toda una nación.

¿A qué hora juega Nacional vs Peñarol?

El partido entre los equipos de Nacional vs Peñarol se jugará este domingo 1 de marzo desde las 17:30 en Perú, Ecuador y Colombia. También podrán disfrutar de este enfrentamiento en Argentina, Uruguay y Chile desde las 19.30 horas.

¿Dónde ver Nacional vs Peñarol EN VIVO?

Podrás seguir todas las incidencias del partido entre Nacional vs Peñarol como parte de la fecha 4 de la Primera División de Uruguay desde la señal de Disney+ Premium. El partido se juega en el Estadio Gran Parque Central en Montevideo, que tiene una capacidad de recibir a más de 37 mil personas. Además, puedes seguir el minuto a minuto en Diario Líbero.

¿Cómo llegan Nacional y Peñarol?

Nacional viene de llevarse una importante victoria ante Progreso por la mínima y Peñarol llega al clásico tras conseguir un triunfo frente a Deportivo Maldonado. Ambos equipos buscan llevarse los tres puntos para no alejarse de la pelea por el Apertura.

Por un lado, Nacional cuenta con importantes figuras que han demostrado tener un presente a destacar como lo es Maximiliano Gómez, Tomás Verón, Luciano Boggio, Julián Millán y Sebastián Coates. Estos futbolistas pueden cambiar el rumbo del partido y se han afianzado como titulares. Por parte de Peñarol, equipo visitante, también tiene sus propias cartas con la presencia de Matías Arezo, Leonardo Fernández, Eric Remedi y Leandro Umpiérrez. Sin duda alguna, la capacidad individual podría definir el partido.

Nacional recibirá a Peñarol.

Historial de enfrentamientos

De los últimos duelos entre sí que disputaron, Peñarol tiene una clara ventaja que podría ser crucial; sin embargo, a la hora de juego, los 22 futbolistas en la cancha son los protagonistas y encargados del resultado final.