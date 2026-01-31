Peñarol vs Nacional EN VIVO por DIRECTV: pronóstico, a qué hora juega y canal para ver la Supercopa

Momento de un partidazo entre Peñarol vs Nacional por la final de la Supercopa de Uruguay 2026. Este encuentro a jugarse en el Estadio Centenario se programó para el domingo 1 de febrero a partir de las 18:00 hora peruana (20:00 horas de Montevideo). La transmisión de los vibrantes 90 minutos va por DIRECTV, VTV Plus, Antel TV y Disney Plus.

En el caso de Peñarol, viene de un duro golpe por perder en tanda de penales ante Boston River por la Copa de la Liga AUF. Luego de que el encuentro quedará 2-2 en los 90 minutos, el 'Carbonero' no pudo desde los 12 pasos y cayó 4-2. Ahora, querrá lavarse la cara en esta final ante su clásico rival.

Por el lado de Nacional, afrontó un partido de la Serie Río de la Plata 2026 ante Deportes Concepción, en el que ganó 1-0 a lo largo de los 90 minutos. Sin embargo, al igual que Peñarol, quedó fuera en semifinales de la Copa de la Liga AUF ante Progreso: igualaron 1-1 en tiempo regular y por tanda de penales cayó 3-1.

El registro lo hace muy favorable a Nacional de Uruguay, quien tiene el recuerdo más cercano de la gran final de la Liga Uruguaya 2025 tras ganarlo en el tiempo extra. Un título memorable para los 'albos' que ahora querrán replicar en esta definición de la Supercopa 2026. Un momento clave para cada uno de las instituciones que determinará qué le deparará a cada club en todos los torneos que tenga por delante.

Peñarol vs Nacional por la final de la Supercopa de Uruguay.

¿Cuándo juega Peñarol vs Nacional por la Supercopa?

El clásico entre Peñarol vs Nacional por la Supercopa de Uruguay se juega este domingo 1 de febrero en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Ambos elencos han afrontado duros encuentros de pretemporada, por lo que estos 90 minutos serán claves para iniciar con pie derecho el 2026.

¿A qué hora juega Peñarol vs Nacional?

El compromiso entre Peñarol vs Nacional inicia a partir de las 18:00 hora peruana (20:00 horas de Montevideo, Uruguay). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 17:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 18:00 horas

Venezuela, Bolivia: 19:00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 20:00 horas

España: 00:00 horas (lunes 2 de febrero)

¿Dónde ver Peñarol vs Nacional?

El clásico entre Peñarol vs Nacional se verá por la señal en vivo de DIRECTV Premium Uruguay, VTV Plus y Antel TV. Del mismo modo, estos son los canales que tienen la autorización para transmitir este partido por la final de la Supercopa de Uruguay: Montecable, TCC, Nuevo Siglo, Flow y Cable Plus. Asimismo, se podrá ver vía streaming mediante Disney Plus para toda Latinoamérica.

Nacional y Peñarol afrontan la Supercopa de Uruguay vía DIRECTV.

Peñarol vs Nacional: posibles alineaciones

Peñarol: Washington Aguerre; Gularte, Ferreira, Herrera, Escobar; Darias, Remedi, Trindade, Leo Fernández; Togni, Arezo.

Nacional: Luis Mejia; Ancheta, Sebastián Coates, Millan, Bais; Boggio, Oliva, Rodríguez, Nico López; Gonzalo Carneiro, Maxi Gómez.

Peñarol vs Nacional: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Nacional se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Peñarol en los 90 minutos de esta final de la Supercopa de Uruguay. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas:

CASAS DE APUESTAS PEÑAROL EMPATE NACIONAL Betsson 3.00 2.92 2.38 Betano 3.10 2.95 2.45 1XBet 3.04 2.81 2.40 Coolbet 3.10 3.10 2.50 Doradobet 3.10 2.85 2.45

Peñarol vs Nacional: estadísticas e historial