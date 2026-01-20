Peñarol vs. Colo Colo EN VIVO vía ESPN: alineaciones, hora y dónde ver la Serie Río de La Plata

Desde el histórico Estadio Centenario, no te pierdas el partido entre Peñarol vs. Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de La Plata 2026. El amistoso de pretemporada se llevará a cabo este miércoles 21 de enero desde las 19.00 horas de Perú (21.00 de Uruguay y Chile) y contará con transmisión exclusiva de ESPN vía Disney Plus. A continuación te contamos todos los detalles del compromiso internacional.

En su debut, el 'Carbonero' empató 0-0 con River Plate a lo largo de los 90' minutos y terminó sucumbiendo 4-2 en penales, esto debido a que el reglamento de la competición indica que los duelos igualados deben definirse de esta manera. Ahora, buscará reponerse cuando enfrente al 'Cacique' que es el club más grande de Chile, ya que es el único que cuenta con título de Copa Libertadores.

Por su parte, Colo Colo igualó también 0-0 con Olimpia en su debut y luego venció 4-3 desde los doce pasos, por lo que comenzó con el pie derecho la Serie Río de La Plata. Sin embargo, en su segundo compromiso perdió 3-2 ante Alianza Lima y ahora intentará cerrar su pretemporada con una victoria ante Peñarol en condición de visitante.

Colo Colo perdió con Alianza Lima.

¿A qué hora juega Peñarol vs. Colo Colo?

Te brindamos la hora dependiendo el país en el que vivas:

México y Costa Rica: 18.00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 19.00 horas

Bolivia y Venezuela: 20.00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 21.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Peñarol vs. Colo Colo?

La transmisión del partido entre Peñarol vs. Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de La Plata será mediante la señal de ESPN para todo el continente. Podrás ver el amistoso de pretemporada totalmente online vía Disney Plus si es que cuentas con una suscripción pagada a la conocida plataforma de streaming.

Peñarol vs. Colo Colo: posibles alineaciones

Peñarol : Britos, Olivera, Ferreira, Gularte, González, Remedi, Trindade, Umpiérrez, Fernández, Muhlethaler, Hernández.

: Britos, Olivera, Ferreira, Gularte, González, Remedi, Trindade, Umpiérrez, Fernández, Muhlethaler, Hernández. Colo Colo: De Paul, Riquelme, Amor, Saldivia, Villagra, Pizarro, Alarcón, Méndez, Hernández, Cepeda, Correa.

Peñarol vs. Colo Colo: historial

Ambos clubes se conocen muy bien debido a que se han enfrentado en 28 oportunidades a lo largo de la historia. En esa cantidad de partidos, Peñarol ganó un total de 17 encuentros, Colo Colo 8 veces, y empataron en las restantes 3 ocasiones. Es decir, el historial está a favor del 'Carbonero' con 9 duelos de diferencia.

¿En qué estadio juega Peñarol vs. Colo Colo?

El partido entre Peñarol y Colo Colo se jugará en el Estadio Centenario que se encuentra ubicado en el barrio de Parque Batlle, en Montevideo, Uruguay. Este histórico recinto deportivo es el más grande de su país y cuenta con capacidad para albergar hasta 60 mil espectadores en sus tribunas.