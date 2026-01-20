- Hoy:
¡Sorpresa en Alianza Lima! Anuncian noticia que ilusiona a sus hinchas: "Antes de fin de mes"
Alianza Lima no para de sorprender a sus hinchas, y ahora se conoció una noticia para la Liga 1 y Copa Libertadores del presente 2026.
El mercado de fichajes ha sido impresionante en Alianza Lima, ya que ha contratado a jugadores de talla internacional con el firme objetivo de salir campeón de la Liga 1 2026. Sin embargo, las sorpresas no terminan en Matute debido a que el conjunto blanquiazul ilusionó a su numerosa hinchada alrededor del mundo con una tremenda noticia, ya que antes de fin de mes habrá una 'incorporación' en la institución.
Mediante sus redes sociales, el periodista Gerson Cuba reveló información sumamente importante sobre los íntimos, ya que dentro de poco anunciarán un detalle que acompañará al club a lo largo de toda la temporada, tanto en el campeonato nacional como la Copa Libertadores de América. No obstante, no se trata de un futbolista, sino de una flamante indumentaria que espera vender al 100%.
Según mencionó el comunicador, antes de fin de mes saldrá la camiseta alterna de Alianza Lima y poco después estará a la venta en todas las tiendas de Nike alrededor del Perú. Como sabemos, de momento solo está disponible la tradicional blanquiazul que acompaña cada año a la institución deportiva y a sus miles de hinchas en todas partes.
La camiseta titular de Alianza Lima con el histórico azul y blanco.
Vale precisar que, esta indumentaria es diferente a la visitante que usan los íntimos cada año, la cual habitualmente es completamente azul. Por ello, de momento no hay información ni filtraciones de cómo será la tercera camiseta del cuadro de La Victoria para la presente temporada y eso provoca más expectativas entre sus hinchas.
Camisetas de Alianza Lima disponibles en Nike 2026
Estas son las camisetas de Alianza Lima, que actualmente están a la venta, y sus respectivos precios.
- Camiseta Hombre Alianza Lima 2026 Local: S/269.90.
- Polo manga corta Alianza Lima Dri-FIT Academy Pro para hombre: S/159.90.
- Polo azul Nike Crest de Alianza Lima para hombres: S/129.90.
- Polo blanco Nike Crest de Alianza Lima para hombres: S/129.90.
- Nike Polo Mujer Alianza Lima: S/159.90.
