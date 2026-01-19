0

Hernán Barcos llenó de elogios a dos refuerzos de Alianza Lima: "Mucha jerarquía"

El delantero argentino no deja de lado a Alianza Lima y dejó gratos comentarios a los nuevos refuerzos que aseguró el club para este 2026.

Fabian Vega
Hernán Barcos destacó el nivel de dos jugadores de Alianza Lima
Hernán Barcos destacó el nivel de dos jugadores de Alianza Lima | Alianza Lima - FC Cajamarca
Hernán Barcos se despidió de Alianza Lima y se volvió uno de los protagonistas de FC Cajamarca, su nuevo club en provincia y con el que ya jugó su partido de presentación. El 'Pirata' dejó en claro que el club blanquiazul siempre estará en su corazón, pero ahora tiene que enfocarse en esta nueva temporada. Ahora fue consultado por los nuevos fichajes de su exequipo.

Alianza Lima viene de lograr una gran victoria por 3-2 ante Colo Colo con goles de Paolo Guerrero, Luis Ramos y Alan Cantero. Lo más probable es que el argentino estuvo atento al partido de sus excompañeros y eso le dio el conocimiento para destacar a los dos nuevos delanteros que se sumaron al equipo de Pablo Guede.

"Girotti y Ramos son dos jugadores de mucha jerarquía, de respesto. Creo que le hacen bien a Alianza, que les va a ayudar mucho a Alianza. Ramos conoce el fútbol peruano, sabe como manejarse. Girotti recién llegando, pero tiene jerarquía y es un jugador que sabe jugar en equipos grandes. No creo que le cueste, que le pese. Les deseo lo mejor, seguramente van a hacer las cosas bien", comentó Hernán Barcos para el programa Con Calle y Cancha.

La grandeza de Barcos

Pese a ya no ser parte de Alianza Lima, se deshizo de elogios por los nuevos delanteros de Alianza Lima y aseguró que lo más probable es que hagan las cosas bien. Si las cosas se daban de manera distinta, quizás el 'Pirata' tendría un cargo dentro de la institución blanquiazul. Lastimosamente, el '9' quería seguir jugando y retirarse a fines del 2026.

Los números de Barcos en Alianza Lima

No solo se ganó el respeto y cariño de la hinchada blanquiazul, sino que también hizo historia con sus goles. Ganó dos títulos de Liga 1 y se convirtió en el máximo goleador extranjero del club. En 176 partidos anotó 77 goles y repartió 29 asistencias. Aún quedará pendiente una posible despedida en Matute, estadio de Alianza Lima.

