Paulo Autuori se deshizo en elogios por flamante refuerzo de Alianza Lima: "Es un gran jugador"

Alianza Lima es uno de los clubes peruanos que se ha reforzado de gran manera para competir en la Liga 1 y fase previa de la Copa Libertadores 2026. Los íntimos potenciaron su plantel con importantes fichajes extranjeros, y también dieron la sorpresa en el mercado de pases, con la vuelta del lateral peruano Luis Advíncula, tras su paso por Boca Juniors de Argentina.

Paulo Autuori destacó a flamante fichaje de Alianza Lima

Bajo ese escenario, a través de una reciente entrevista con L1 MAX, el técnico de Sporting Cristal, Paulo Autuori se refirió a la vuelta del 'Rayo' a tienda blanquiazul y no precisamente al Rímac como en su momento había expresado el futbolista. Sobre ello, el estratega brasileño dejó en claro que es bastante respetuoso de las decisiones de los jugadores, así también, aprovechó en resaltar su calidad profesional.

Luis Advíncula llegó a Alianza Lima procedente de Boca Juniors de Argentina

"Yo sé que en el fútbol pasan esas cosas. A veces uno tiene una mirada así, pero pasa algo distinto y tiene que seguir. Lo importante es lo que Advíncula hizo en su carrera, tiene que ser valorado", manifestó.

De igual forma, Paulo Autuori aseguró que no le generó incomodidad la llegada de 'Bolt' a Alianza Lima, además, señaló que tiene una destacada trayectoria, la cual podrá evidenciar con camiseta del cuadro victoriano.

"No me puedo quedar molesto, como hincha, de por qué no viene para acá (Advíncula). Es así el fútbol, pero uno no va a apagar toda la historia linda que ha construido Advíncula, es un gran jugador y seguramente va a demostrar eso", acotó el entrenador del elenco celeste.

Eso sí, Autuori afirmó que tiene plena confianza en su plantel y está muy convencido de que Sporting Cristal podrá alcanzar todos sus objetivos esta temporada. "Nosotros acá tenemos nuestras ideas, nuestros jugadores, en los cuales creemos un montón", sentenció el DT.