Se fueron de Alianza, Universitario y Cristal y ahora firmaron por bicampeón nacional

Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal han tenido futbolistas que no lograron rendir lo suficiente para consolidarse en la plantilla oficial del club y por eso tuvieron que tomar un rumbo diferente. Ese es el caso de Yordi Vílchez, Piero Guzmán y Flavio Alcedo, quienes ahora se suman a Comerciantes Unidos como sus flamantes jugadores.

Se fueron de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal y ahora firmaron por bicampeón nacional

Comerciantes Unidos presentó a su plantilla oficial de cara a la temporada 2026 de la Liga 1, y en medio de ellos destacaron a sus principales figuras que tuvieron paso por equipos grandes como Alianza, Cristal y Universitario.

Por el lado del ex Alianza Lima, Yordi Vílchez, el defensor central de 30 años mantiene un contrato vigente hasta diciembre de 2026, por lo que ha extendido su renovación hasta fines de la temporada con el objetivo de contribuir al equipo de Cajamarca para ser protagonista.

Yordi Vílchez, ex Alianza Lima, seguirá jugando en Comerciantes Unidos.

Mientras tanto, Piero Guzmán, también defensor, terminó su contrato con Universitario de Deportes luego de ser prestado a Alianza Atlético en 2025. Sin embargo, al no tener opciones de renovación con el cuadro merengue, Comerciantes Unidos decidió ficharlo para todo el 2026.

Piero Guzmán, ex Universitario, fichó por Comerciantes Unidos.

Por último, Flavio Alcedo todavía es jugador de Sporting Cristal hasta finales del 2026; sin embargo, no ha sido considerado por el equipo celeste y han decidido seguir cediéndolo al club cajamarquino hasta que finalice su contrato.

Flavio Alcedo salió prestado de Sporting Cristal a Comerciantes Unidos.

De esta forma, Comerciantes Unidos se ha repotenciado de cara al inicio de la Liga 1 con el gran objetivo de pelear los primeros puestos, dejando de lado la temporada 2025 en donde casi descienden a la Liga 2.

Comerciantes Unidos es dos veces campeón nacional

Comerciantes Unidos permanece en la Liga 1 desde hace 3 años, es decir, desde la temporada 2024 hasta hoy, 2026. Sin embargo, dentro de su palmarés cuenta con dos títulos nacionales en la Liga 2, trofeos que le ayudaron a alcanzar la primera división en 2015 y luego en 2023.