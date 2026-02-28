0
Partidos de hoy EN VIVO, domingo 1 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

Programación de los partidos en vivo a disputarse este domingo 1 de marzo en las principales ligas del mundo. Revisa qué equipos juegan mañana.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este domingo 1 de marzo
Programación de partidos en vivo para este domingo 1 de marzo | FOTO: LIBERO
Arranca un nuevo mes y aquí te dejamos la programación de los partidos en vivo más importantes que se jugará este domingo 1 de marzo. Tenemos fútbol en LaLiga de España, Bundesliga, Serie A y Premier League. Además, las diferentes ligas de Sudamérica también continúa con su calendario.

Nacional vs Peñarol jugarán por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 del Campeonato Uruguayo.

PUEDES VER: Nacional vs. Peñarol: ¿a qué hora juegan y qué canal transmite el clásico uruguayo

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Comerciantes Unidos vs Atlético GrauMovistar, L1 Max
15:30Juan Pablo II College vs CuscoMovistar, L1 Max
18:00Universitario vs FC CajamarcaMovistar, L1 Max

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Brighton vs Nottingham ForestDisney+
9:00Manchester United vs Crystal PalaceESPN, Disney+
9:00Fulham vs TottenhamDisney+
11:30Arsenal vs ChelseaESPN, Disney+

Partidos de hoy en LaLiga

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Elche vs EspanyolESPN2, Disney+
10:15Valencia vs OsasunaDIRECTV Sports, DGO
12:30Real Betis vs SevillaESPN2, Disney+
15:00Girona vs Celta de VigoDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
6:30Cremonese vs MilanESPN, Disney+
9:00Sassuolo vs AtalantaDisney+, Zapping
12:00Torino vs LazioDisney+
14:45Roma vs JuventusESPN, Disney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Stuttgart vs WolfsburgDisney+, ESPN5
11:30Eintracht Frankfurt vs FreiburgDisney+
13:30Hamburger SV vs RB LeipzigDisney+

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Paris vs NiceESPN4, Disney+
11:15Metz vs BrestDisney+
11:15Lorient vs AuxerreDisney+
11:15Lille vs NantesDisney+
14:45Marsella vs LyonDisney+

Partidos de hoy en Primeira Liga

HORARIOPARTIDOSTV
10:30Tondela vs Santa Clara
13:00Casa Pia vs Moreirense
15:30Rio Ave vs Famalicão

Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Newell's Old Boys vs Rosario CentralTyC Sports, ESPN Premium
17:15Argentinos Jrs vs Barracas CentralTNT Sports, Max
17:15Instituto vs Unión Santa FeESPN, ESPN Premium
19:30Defensa y Justicia vs LanúsESPN Premium, Disney+
19:30Tigre vs Gimnasia La PlataTNT Sport, Max Argentina

Partidos de hoy en Primera División de Chile

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Univ. Concepción vs Evertonmax chile, TNT Sports Premium
16:00Colo-Colo vs Universidad Chilemax chile, TNT Sports Premium
18:30Ñublense vs Universidad Católicamax chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy en Primera A Colomnia

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Deportivo Pasto vs Cúcuta DeportivoFanatiz, Win+ Futbol
16:00Rionegro Águilas vs Inter BogotáFanatiz, Win+ Futbol
18:10Deportivo Cali vs Fortaleza CEIFFanatiz, Win+ Futbol
20:30Deportes Tolima vs Atlético NacionalRCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Serie A Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
12:00LDU Quito vs MacaráZapping
14:30Mushuc Runa vs Universidad CatólicaZapping
17:00Deportivo Cuenca vs BarcelonaZapping

Partidos de hoy en Primera División de Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Nacional Asunción vs GuaraníTigo Sports
18:30Cerro Porteño vs Deportivo RecoletaTigo Sports

Partidos de hoy en Primera División Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
7:45Liverpool vs Cerro LargoDisney+
17:30Nacional vs PeñarolDisney+

Partidos de hoy en Primera División de Venezuela

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Trujillanos vs Anzoátegui FC
16:30Deportivo La Guaira vs Rayo Zuliano

Partidos de hoy en MLS

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Austin vs DC UnitedMLS Season Pass
16:30Philadelphia Union vs New York CityMLS Season Pass
19:00Orlando City SC vs Inter MiamiMLS Season Pass
21:15San Diego vs St. Louis CityMLS Season Pass

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

