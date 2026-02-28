Partidos de hoy EN VIVO, domingo 1 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

Arranca un nuevo mes y aquí te dejamos la programación de los partidos en vivo más importantes que se jugará este domingo 1 de marzo. Tenemos fútbol en LaLiga de España, Bundesliga, Serie A y Premier League. Además, las diferentes ligas de Sudamérica también continúa con su calendario.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Comerciantes Unidos vs Atlético Grau
|Movistar, L1 Max
|15:30
|Juan Pablo II College vs Cusco
|Movistar, L1 Max
|18:00
|Universitario vs FC Cajamarca
|Movistar, L1 Max
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Brighton vs Nottingham Forest
|Disney+
|9:00
|Manchester United vs Crystal Palace
|ESPN, Disney+
|9:00
|Fulham vs Tottenham
|Disney+
|11:30
|Arsenal vs Chelsea
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en LaLiga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Elche vs Espanyol
|ESPN2, Disney+
|10:15
|Valencia vs Osasuna
|DIRECTV Sports, DGO
|12:30
|Real Betis vs Sevilla
|ESPN2, Disney+
|15:00
|Girona vs Celta de Vigo
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|6:30
|Cremonese vs Milan
|ESPN, Disney+
|9:00
|Sassuolo vs Atalanta
|Disney+, Zapping
|12:00
|Torino vs Lazio
|Disney+
|14:45
|Roma vs Juventus
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Stuttgart vs Wolfsburg
|Disney+, ESPN5
|11:30
|Eintracht Frankfurt vs Freiburg
|Disney+
|13:30
|Hamburger SV vs RB Leipzig
|Disney+
Partidos de hoy en Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Paris vs Nice
|ESPN4, Disney+
|11:15
|Metz vs Brest
|Disney+
|11:15
|Lorient vs Auxerre
|Disney+
|11:15
|Lille vs Nantes
|Disney+
|14:45
|Marsella vs Lyon
|Disney+
Partidos de hoy en Primeira Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:30
|Tondela vs Santa Clara
|13:00
|Casa Pia vs Moreirense
|15:30
|Rio Ave vs Famalicão
Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Newell's Old Boys vs Rosario Central
|TyC Sports, ESPN Premium
|17:15
|Argentinos Jrs vs Barracas Central
|TNT Sports, Max
|17:15
|Instituto vs Unión Santa Fe
|ESPN, ESPN Premium
|19:30
|Defensa y Justicia vs Lanús
|ESPN Premium, Disney+
|19:30
|Tigre vs Gimnasia La Plata
|TNT Sport, Max Argentina
Partidos de hoy en Primera División de Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Univ. Concepción vs Everton
|max chile, TNT Sports Premium
|16:00
|Colo-Colo vs Universidad Chile
|max chile, TNT Sports Premium
|18:30
|Ñublense vs Universidad Católica
|max chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy en Primera A Colomnia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Deportivo Pasto vs Cúcuta Deportivo
|Fanatiz, Win+ Futbol
|16:00
|Rionegro Águilas vs Inter Bogotá
|Fanatiz, Win+ Futbol
|18:10
|Deportivo Cali vs Fortaleza CEIF
|Fanatiz, Win+ Futbol
|20:30
|Deportes Tolima vs Atlético Nacional
|RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Serie A Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:00
|LDU Quito vs Macará
|Zapping
|14:30
|Mushuc Runa vs Universidad Católica
|Zapping
|17:00
|Deportivo Cuenca vs Barcelona
|Zapping
Partidos de hoy en Primera División de Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Nacional Asunción vs Guaraní
|Tigo Sports
|18:30
|Cerro Porteño vs Deportivo Recoleta
|Tigo Sports
Partidos de hoy en Primera División Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:45
|Liverpool vs Cerro Largo
|Disney+
|17:30
|Nacional vs Peñarol
|Disney+
Partidos de hoy en Primera División de Venezuela
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Trujillanos vs Anzoátegui FC
|16:30
|Deportivo La Guaira vs Rayo Zuliano
Partidos de hoy en MLS
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Austin vs DC United
|MLS Season Pass
|16:30
|Philadelphia Union vs New York City
|MLS Season Pass
|19:00
|Orlando City SC vs Inter Miami
|MLS Season Pass
|21:15
|San Diego vs St. Louis City
|MLS Season Pass