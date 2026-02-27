Alfonso Barco dio firme comentario sobre la salida de Jorge Fossati y realizó pedido: "Hay..."

Alfonso Barco tuvo un paso por Universitario de Deportes y desde Croacia, país donde juega en HNK Rijeka, habló sobre la situación actual del club del cual es hincha. En medio de ello, tuvo un claro mensaje sobre la inesperada salida del técnico Jorge Fossati y mencionó a Javier Rabanal, el nuevo entrenador crema.

Alfonso Barco dio firme comentario sobre la salida inesperada de Jorge Fossati y realizó pedido a Universitario

En la conversación con el programa 'Estudio Fútbol' del canal 'A presión', Barco habló sobre muchos temas que abarcan su presente, futuro y también pasado en Universitario cuando era futbolista de la plantilla.

Sin embargo, también fue consultado sobre cómo ve el presente del cuadro crema tras ese cambio inesperado de comando técnico en dirección al tetracampeonato.

Video: A presión

Para Alfonso Barco, la salida de Jorge Fossati de Universitario de Deportes significó interrumpir el proceso y prescindir de un técnico exitoso. Sin embargo, tampoco le desea mala suerte a Javier Rabanal, por lo que espera que con el transcurso de las fechas vaya mejorando para lograr el título nacional.

"Se cortó un proceso exitoso como el de Jorge Fossati, pero como hincha de Universitario, hay que confiar en la calidad del plantel y en el conocimiento del cuerpo técnico", afirmó.

Javier Rabanal llegó a Universitario como reemplazo de Jorge Fossati

Universitario de Deportes decidió no continuar con los servicios de Jorge Fossati tras salir campeón y alcanzar el tricampeonato de la Liga 1. Sin embargo, la directiva merengue encontró en Javier Rabanal al técnico ideal para reemplazarlo y con él buscar el tetracampeonato nacional.