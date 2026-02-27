Alineaciones Alianza Lima vs UTC: el sorpresivo once de Pablo Guede para ser líder de la Liga 1

Alianza Lima vs UTC se enfrentan en un emocionante encuentro con pronóstico reservado que enfrenta a los dos líderes del Torneo Apertura, ambos empatados con 10 puntos. Los blanquiazules y Pablo Guede han venido siendo cuestionados por su rendimiento, pero en la Liga 1 han seguido a paso firme. Conoce las alineaciones que presentarán ambos elencos.

Alineación de Alianza Lima

Alejandro Duarte; Marco Huamán, Gianfranco Chavez, Renzo Garcés (Mateo Antoni), Cristian Carbajal; Esteban Pavez, Alan Cantero, Jairo Vélez, Luis Advíncula, Eryc Castillo y Luis Ramos.

Pablo Guede es consciente de que su trabajo está bajo la lupa de la hinchada y la directiva de Alianza Lima tras la eliminación en la Copa Libertadores. Por ello, en principio, no realizará grandes modificaciones, apostando por su mejor oncena posible dentro de las bajas que ha sufrido el equipo.

En el arco continuará Alejandro Duarte, quien ha mostrado una mejora en su rendimiento y ha sido clave para sostener la valla invicta. La pareja de centrales estará integrada por Gianfranco Chávez, acompañado por Garcés o Antoni. En los laterales se mantendrán Marco Huamán, una de las gratas revelaciones, y Cristian Carbajal.

Alianza Lima logró un valioso triunfo por 1-0 ante Sport Boys en Matute y es uno de los líderes de la Liga 1.

En el mediocampo, el chileno Esteban Pavez se afianza como pivote y sumará su segunda titularidad consecutiva. Más adelantados, Alan Cantero y Jairo Vélez serán los encargados de mover los hilos del equipo y enlazar con el ataque.

En ofensiva, la principal novedad será la continuidad de Luis Advíncula como extremo derecho. El 'Rayo' destacó frente a Sport Boys y todo indica que repetirá en esa posición. Por el sector izquierdo irá Eryc Castillo, aportando velocidad y desequilibrio. Como único ‘9’, Luis Ramos asumirá la responsabilidad en el área ante la ausencia de Paolo Guerrero, quien no será convocado.

Alineación de UTC

Angelo Campos; Luis Garro, Piero Serra, Bruno Duarte, Dylan Caro; David Dioses, Luis Arce, Marcos Lliuya, David Camacho; Marlon de Jesús y Adolfo Muñoz.

UTC ha sido una de las grandes revelaciones en este inicio de campeonato demostrando un gran fútbol y siendo actualmente el líder por diferencia de goles. La escuadra cajamarquina ha consolidad un gran nivel bajo la dirección de Carlos Bustos, quien buscará amargarle la fiesta a su exequipo.

UTC empató 2-2 su visita ante ADT de Tarma en la última fecha.

El 'Gavilán del Norte' cuenta con varios exjugadores blanquiazules en su plantel como Angelo Campos, vital en el arco, Luis Garro, Dylan Caro, entre otros. Sin embargo, sus principales cartas en ataque son Marcos Lliuya y Marlon de Jesús.

El ecuatoriano es el máximo goleador del equipo con tres anotaciones y buscará aumentar su estadística. Además, en el banco tendrán a un experimentado Arquímedes Figuera, quien es uno de los habituales cambios para revolucionar el juego.