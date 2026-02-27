¡Atención! Universitario sufre sensible baja ante FC Cajamarca de Hernán Barcos: "Una lesión"

Universitario de Deportes sigue invicto en el inicio del Torneo Apertura 2026 y ha demostrado que es uno de los candidatos para quedarse con el título. Su próximo reto será ante FC Cajamarca de Hernán Barcos por la fecha 5, donde buscarán seguir en la pelea por el liderato. Sin embargo, en la previa se confirmó que no podrán contar con una importante jugador en su nómina.

Universitario sufre sensible baja ante FC Cajamarca de Hernán Barcos

Durante la emisión del programa 'L1 Radio', el periodista Gustavo Peralta comentó novedades sobre el entorno a Universitario y sus preparativos para su próximo enfrentamiento ante FC Cajamarca en el Estadio Monumental. En ese contexto, el comunicador informó que los cremas acaban de sufrir una dura bajada. Se trata de Aldo Corzo.

Peralta señaló que el defensa nacional se lesionó en el último entrenamiento que tuvo el equipo y todo indica que estará por lo menos una semana y media fuera de los terrenos de juego. Siendo una de las bajas más importantes en la lista de convocados y el esquema de Javier Rabanal.

Video: L1 Radio

"Se lesionó Aldo Corzo, tiene una lesión y va a estar más o menos 10 días de baja. Eso abre la posibilidad de que ingrese uno más a la lista. Si se quedaba Corzo, podía que Silveira quede fuera, pero con esto ya no", reveló el citado comunicador.

Y es que, si bien Aldo Corzo ya no es considerado como titular indiscutible, su aporte en el liderazgo del equipo y como alternativa en el banco de suplentes es un gran plus que tiene Universitario.

No obstante, no todas son malas noticias, pues el periodista deportivo recalcó que la ausencia del capitán de la 'U' abre la oportunidad para que otro jugador como Miguel Silveira pueda entrar en la nómina de convocados y así sumar sus primeros minutos de juego.

Universitario recupera a un jugador para el duelo ante FC Cajamarca

Del mismo modo, Gustavo Peralta señaló que Universitario tendrá de regreso a Aldo Santamaría en la zaga central. El defensa no fue considerado en los últimos partidos por precaución, pero ya está en óptimas condiciones para iniciar como titular.