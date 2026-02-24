¡Alerta, inmigrantes! Como se recuerda, hace unos días, un joven perdió la vida tras ser alcanzado por disparos de la policía en EE. UU., quienes actuaron contra él tras, aparentemente, intentar robar en un Walmart.

Este trágico incidente ha generado un intenso debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades locales y la seguridad en las tiendas. Por ello, se tomaron medidas al respecto, incluso, se ha confirmado la presencia de los trabajadores "armados" frente a una posible próxima situación.

Walmart: empleados armados y a la defensiva tras tiroteo en el que murió adolescente y robo

The U.S. SUN y otros portales internacionales compartieron más detalles de lo que está sucediendo en una tienda Walmart de Poinciana en Florida, EE. UU., donde, hace unos días, un adolescente de 16 años fue asesinado a tiros, esto luego de un incidente que generó pánico en el establecimiento.

Según las autoridades, en este caso en particular, el joven, identificado como Jairus Jones, habría sacado un arma y corrido por la tienda, lo que llevó a un agente de seguridad a actuar. El tiroteo ocurrió alrededor de las 8 p.m. del jueves, cuando el oficial, que se encontraba fuera de servicio, fue alertado sobre tres individuos sospechosos que intentaban robar mercancía.

Por su parte, el sheriff del condado de Osceola, Christopher Blackmon, ha explicado que el agente de prevención de pérdidas había notificado al oficial sobre la situación, lo que desencadenó el trágico desenlace. La familia de Jones ha confirmado su identidad, mientras que el incidente ha dejado a la comunidad en estado de shock.

Con respecto a los robos, se tomó esta medida de prevención de estar alerta ante cualquier próximo hecho de hurto o algún delito. La investigación sigue en proceso.

Más detalles sobre el fallecimiento del adolescente

El menor que fue baleado ha sido identificado gracias a un emotivo homenaje realizado por su madre, quien expresó su dolor mediante las redes sociales. Naporsha Jones Spruill compartió su tristeza con WESH, recordando a su hijo Jairus, conocido cariñosamente como JJ.

"Era una luz brillante y hermosa en este mundo", fueron las palabras de su madre, destacando el orgullo que sentía por el joven que estaba en proceso de convertirse en un adulto lleno de vida, amor y sueños. La madre pidió que se recordara a JJ por su sonrisa y la energía que irradiaba, así como por el amor que ofrecía a quienes lo rodeaban.

Las autoridades por su parte, señalaron que, afortunadamente, no hubo más heridos en el trágico suceso.