Recientemente, la Comisión Federal de Comercio (FTC) logró un acuerdo multiestatal por un total de 100 millones de dólares con Walmart, esto en relación con las acusaciones contra la empresa y al Programa Spark Driver. Carolina del Norte y otros estados se sumaron a la demanda contra la tienda minorista, representando a repartidores y clientes afectados.

En virtud del acuerdo alcanzado, la compañía tendrá que compensar a sus repartidores en el estado con 2 millones de dólares, tras ser acusada de apropiarse indebidamente de sus propinas y otros pagos. A continuación, más información.

Walmart: conductores recibirán 2 millones de dólares tras el robo de propinas y otros pagos

'Wral News' y otros portales internacionales señalaron que el fiscal general de Carolina del Norte, Jeff Jackson, confirmó que Walmart deberá reembolsar 10 millones de dólares a sus clientes en el estado y en otros nueve, tras un escándalo relacionado con las propinas de los conductores de entregas a domicilio.

Según lo expuesto por Jackson, la compañía retuvo de manera indebida las propinas que los clientes pensaban que estaban destinadas a los repartidores.

"Walmart engañó a sus conductores y clientes para quedarse con las propinas y otros ingresos que les pertenecían", aseguró el fiscal en un comunicado. Este reembolso es parte de un acuerdo que busca compensar a los perjudicados por esta insólita práctica, que ha estado en vigor desde el lanzamiento del programa Spark Driver en 2018.

¿De qué trata el programa Spark Driver?

La aplicación Spark Driver hace posible que los usuarios puedan solicitar productos de Walmart para entrega a domicilio, así como registrarse como conductores. Estos conductores son responsables de recoger los artículos en las tiendas Walmart y llevarlos a los hogares de los clientes.

Mediante la app, pueden consultar y elegir entre diversas ofertas, además de gestionar la finalización de las entregas a cambio de una remuneración. Las ofertas disponibles incluyen un estimado de las ganancias que el conductor puede obtener, que abarca tanto el monto base que Walmart asigna como las propinas que los clientes decidan brindar.