- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs 2 de Mayo
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA ROJA en el Walmart de Osceola: publican IMPACTANTES IMÁGENES de la cámara corporal del tiroteo mortal que involucró a un agente
Una cámara corporal captó los instantes previos al asesinato de un joven de 16 años, quien, según la policía de Florida, robaba armado en un Walmart.
La comunidad de Poinciana, Florida, sigue conmocionada tras la difusión de un breve video de la cámara corporal relacionado con el incidente fatal ocurrido la semana pasada en un Walmart de Cypress Parkway. Las autoridades publicaron las imágenes con restricciones legales, lo que provocó intensos debates sobre el uso de la fuerza y la transparencia policial.
PUEDES VER: ALERTA ROJA en tiendas Dollar Tree: seis personas fueron arrestadas por su participación en un ROBO ORGANIZADO, ¿qué sucederá ahora?
Impactante video muestra momentos antes de que un agente disparara contra un menor
Según WFTV Channel 9, la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola difundió un clip de apenas ocho segundos que muestra parte del enfrentamiento entre un agente fuera de servicio y Jairus Jones, de 16 años.
En el video se observa a Jones sosteniendo una pistola mientras camina, tropieza y pierde los zapatos. El agente Terence Blackmon aparece apuntando con una pistola eléctrica y dando órdenes: "Drop the weapon" (deja el arma), según informó la cadena. El metraje muestra a Jones escapando hacia la salida, con el arma todavía visible en su mano, antes de que termine la grabación.
Las autoridades resaltaron que no pueden liberar imágenes completas del enfrentamiento debido a las leyes estatales de Florida, que restringen la difusión de material gráfico que muestre la muerte de un menor. La oficina del sheriff subrayó que divulgar ese contenido adicional se consideraría un delito grave de tercer grado.
Relatos de testigos y versiones oficiales del tiroteo mortal en Walmart
WFTV Channel 9 cita al agente penitenciario Yamil Villanueva, quien se encontraba en el supermercado cuando ocurrieron los hechos y acudió al lugar después del suceso. Villanueva afirmó haber visto cómo el agente daba repetidas órdenes a Jones antes de que se desatara la tragedia. "Entonces el arma se cayó. El agente le indicó que no la recogiera y que la dejara en el suelo. No obedeció", expresó el testigo, según la cadena.
El mismo medio reporta que Villanueva mostró una fotografía del arma que finalmente se recuperó dentro de la tienda y que también apareció en imágenes con su propia arma desenfundada después de los disparos.
La Oficina del Sheriff confirmó que el agente Blackmon, presente en el incidente, forma parte del departamento desde 2022 y aclaró que no tiene ningún parentesco con el sheriff Christopher Blackmon, según informó WFTV Channel 9.
- 1
ALERTA ROJA, inmigrantes: DENUNCIAN enérgicamente memorando del USCIS que amenaza a refugiados con ARRESTO Y DETENCIÓN
- 2
ALERTA ROJA en tiendas Dollar Tree: seis personas fueron arrestadas por su participación en un ROBO ORGANIZADO, ¿qué sucederá ahora?
- 3
ALERTA ROJA, inmigrantes y solicitantes de asilo en EE. UU.: modifican REGLA que restringe el permiso de trabajo para este grupo
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90