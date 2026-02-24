ALERTA ROJA en el Walmart de Osceola: publican IMPACTANTES IMÁGENES de la cámara corporal del tiroteo mortal que involucró a un agente

La comunidad de Poinciana, Florida, sigue conmocionada tras la difusión de un breve video de la cámara corporal relacionado con el incidente fatal ocurrido la semana pasada en un Walmart de Cypress Parkway. Las autoridades publicaron las imágenes con restricciones legales, lo que provocó intensos debates sobre el uso de la fuerza y la transparencia policial.

Impactante video muestra momentos antes de que un agente disparara contra un menor

Según WFTV Channel 9, la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola difundió un clip de apenas ocho segundos que muestra parte del enfrentamiento entre un agente fuera de servicio y Jairus Jones, de 16 años.

En el video se observa a Jones sosteniendo una pistola mientras camina, tropieza y pierde los zapatos. El agente Terence Blackmon aparece apuntando con una pistola eléctrica y dando órdenes: "Drop the weapon" (deja el arma), según informó la cadena. El metraje muestra a Jones escapando hacia la salida, con el arma todavía visible en su mano, antes de que termine la grabación.

Las autoridades resaltaron que no pueden liberar imágenes completas del enfrentamiento debido a las leyes estatales de Florida, que restringen la difusión de material gráfico que muestre la muerte de un menor. La oficina del sheriff subrayó que divulgar ese contenido adicional se consideraría un delito grave de tercer grado.

Relatos de testigos y versiones oficiales del tiroteo mortal en Walmart

WFTV Channel 9 cita al agente penitenciario Yamil Villanueva, quien se encontraba en el supermercado cuando ocurrieron los hechos y acudió al lugar después del suceso. Villanueva afirmó haber visto cómo el agente daba repetidas órdenes a Jones antes de que se desatara la tragedia. "Entonces el arma se cayó. El agente le indicó que no la recogiera y que la dejara en el suelo. No obedeció", expresó el testigo, según la cadena.

El mismo medio reporta que Villanueva mostró una fotografía del arma que finalmente se recuperó dentro de la tienda y que también apareció en imágenes con su propia arma desenfundada después de los disparos.

La Oficina del Sheriff confirmó que el agente Blackmon, presente en el incidente, forma parte del departamento desde 2022 y aclaró que no tiene ningún parentesco con el sheriff Christopher Blackmon, según informó WFTV Channel 9.