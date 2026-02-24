Hijo de 'Chapulín Blanquiazul' juega en Alianza Lima y marcó doblete que ilusiona a hinchas

Constantemente salen promesas del fútbol peruano y la mayoría son de Alianza Lima, más allá de que brillen o no en el exterior. En ese sentido, ahora el hijo del conocido 'Chapulín Blanquiazul', hincha íntimo que aparece siempre alentando tanto a los equipos masculino y femenino de fútbol como al plantel de vóley, anotó un doblete y ya ilusiona a la hinchada con un futuro brillante.

José Luis Bolaños Díaz, nombre original del famoso personaje, utilizó su cuenta oficial de 'X' para resaltar la hazaña de su hijo, quien le dio un empate con sabor a victoria a los de Matute frente Melgar de Arequipa en las divisiones menores del balompié nacional. Como todo padre orgulloso, presumió una imagen del 'heredero' en pleno partido de la categoría 2010.

"Con dos hombres menos, y con dos golazos de mi hijo Alexandro "Fideito" Bolaños, mi Alianza Lima empató 2 a 2 y se mantiene como goleador de su categoría 2010. Que Dios lo siga llevando por la senda de los triunfos, qué orgullo", indicó el 'Chapulín Blanquiazul' a través de sus redes sociales, destacando las anotaciones de su vástago.

La nueva promesa de Alianza Lima.

Alexandro Bolaños tiene 16 años y todavía se encuentra en las divisiones menores de Alianza Lima, pero si sigue destacando pronto podría llegar a jugar la Liga 3 con los blanquiazules y posteriormente firmar un contrato con el plantel profesional a cargo de Pablo Guede, el cual se encuentra disputando la Liga 1 2026.

¿Quién es el 'Chapulín Blanquiazul'?

José Luis Bolaños Díaz llegó a Lima procedente de Chiclayo hace más de 15 años y se volvió un apasionado hincha blanquiazul. Tras haber estudiado actuación y clown, como indica en su descripción de 'X', el aficionado comenzó a acudir al Estadio Alejandro Villanueva, donde se le puede ver cada vez que el club íntimo juega en condición de local, tanto en su versión masculina como femenina. Asimismo, también va al Polideportivo de Villa El Salvador siempre que juegan las chicas del vóley.