Alianza Lima presenta denuncia contra Concha, Rabanal y Fara por incidentes con hinchas de Cristal

Al término del partido entre Sporting Cristal vs Universitario, Jairo Concha, Javier Rabanal y Caín Fara fueron captados insultando a un grupo de hinchas rimenses. Los jugadores respondieron al llamado de la gente que estaba en las gradas y ahora podrían verse implicados en una sanción por parte de la Comisión Disciplinaria. Alianza Lima se metió en la conversación y realizó una denuncia para reclamar un castigo a los implicados.

Alianza Lima presenta denuncia contra jugadores de Universitario

La denuncia que presentó Alianza Lima contra Concha, Rabanal y Fara es por el tenso momento que se vivió en el estadio de Sporting Cristal, donde todos los implicados realizaron todo tipo de comentarios. Recordemos que Néstor Gorosito, Carlos Zambrano y Garcés fueron sancionados por la Comisión Disciplinaria de la Liga el año pasado por una situación similar, pero con la hinchada de Universitario. Los blanquiazules buscan que los incidentes se midan con la misma vara.

El periodista Kevin Pacheco informó a través de sus redes sociales sobre la denuncia presentada por Alianza Lima. "Denuncia contra el Club Universitario de Deportes, su director técnico Javier Rabanal y los futbolistas Jairo Concha y Caín Fara por los hechos ocurridos al término del partido entre Sporting Cristal", dice el documento.

Alianza Lima realizó denuncia a jugadores de Universitario.

Hasta el momento, la Comisión Disciplinaria no se ha pronunciado al respecto y se espera que en las próximas horas se emita un comunicado para explicar lo sucedido tras el pitazo final en el partido entre Sporting Cristal y Universitario por la fecha 4 de la Liga 1 2026.