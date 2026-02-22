0
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura
Alianza Lima vs San Martín por el Sudamericano de Vóley

Javier Rabanal y el error con Universitario que Jorge Fossati ni Fabián Bustos cometieron

Universitario de Deportes empató 2-2 contra Sporting Cristal y en este partido, el técnico Javier Rabanal cometió un grave error que ni Jorge Fossati ni Fabián Bustos cometieron.

Luis Blancas
Javier Rabanal y el error con Universitario que Jorge Fossati ni Fabián Bustos cometieron
Javier Rabanal y el error con Universitario que Jorge Fossati ni Fabián Bustos cometieron | Composición: Universitario/Paloma del Solar
Universitario de Deportes obtuvo un resultado amargo al empatar 2-2 ante Sporting Cristal en la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, lo que les impidió sumar los 3 puntos a pesar de mantener una ventaja de 2-0 a su favor. En el análisis y las estadísticas, se identificó que Javier Rabanal cometió un error que ni Jorge Fossati ni Fabián Bustos lograron. A continuación, te detallamos los sucesos.

Martín Pérez Guedes dio fuerte comentario tras no lograr ganar de visita con Universitario

Javier Rabanal y el grave error con Universitario que Jorge Fossati ni Fabián Bustos cometieron

Universitario ganaba 2-0 a Sporting Cristal con goles de Álex Valera y José Carabalí. Sin embargo, a los 69 minutos del segundo tiempo, apareció Leandro Sosa para descontar el resultado, y finalmente, a los 90+2, Yoshimar Yotún impuso el empate.

Javier Rabanal universitario

Javier Rabanal cometió el error de empatar un partido cuando tenía una ventaja de 2 goles a favor. Un hecho que Jorge Fossati ni Fabián Bustos alcanzaron. Foto: Paloma del Solar.

Este marcador amargo para los hinchas merengues ocasionó que salieran al frente en contra de Javier Rabanal por no saber replantear con los cambios un partido que lo tenían casi ganado.

Y si eso fuera poco, ahora Rabanal sufre en la estadística como el técnico que cometió el error de empatar un 2-0 cuando Jorge Fossati ni Fabián Bustos lo hicieron en su etapa como técnico de Universitario.

jorge fossati universitario

Jorge Fossati llegó a Universitario en 2023 y en su primer año consiguió salir campeón tras 10 años de sequía de títulos.

En el año 2023, durante la primera etapa del entrenador uruguayo Fossati, el equipo disputó un total de 42 partidos y solo logró empatar en 9 encuentros. Sin embargo, nunca lograron que les empataran estando ganando por 2 goles de ventaja, sino que siempre estuvieron en desventaja.

fabian bustos universitario

Fabián Bustos llegó a Universitario en reemplazo de Jorge Fossati en la temporada 2024 y alcanzó el bicampeonato nacional en el centenario merengue.

En 2024 y en la era de Bustos, con la camiseta de Universitario de Deportes, jugó un total de 49 encuentros y tampoco cometió el error de que empataran cuando su equipo iba con una ventaja de 2 tantos.

En la última etapa de Jorge Fossati con la camiseta merengue, también conocido como 'Nono', logró el tricampeonato y en ninguno de sus 32 partidos disputados en 2025 permitió que los cremas perdieran una ventaja de 2-0.

jorge fossati universitario

Jorge Fossati volvió a Universitario en 2025 y salió tricampeón nacional.

De esta forma, Javier Rabanal se hace acreedor de haber sido el único, entre Fabián Bustos y Fossati, de cometer el error de empatar un partido con Universitario cuando tenía una ventaja de dos goles a favor.

Javier Rabanal se culpó por empate de Universitario ante Sporting Cristal

En la conferencia de prensa, Javier Rabanal salió al frente para afirmar que el único responsable del empate entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal es él mismo.

Video: L1MAX

"100% mi responsabilidad. Debo tener en cuenta que estoy al frente de Universitario, cuento con una buena plantilla y soy yo quien debe convencerlos de que no solo son 11 jugadores los que juegan", aseguró.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

