Universitario de Deportes se encontraba ganando 2-0 a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Sin embargo, en el segundo tiempo, los cerveceros lograron conseguir el empate. Es por ello que Javier Rabanal, técnico del cuadro merengue, salió al frente para señalar al verdadero responsable del empate sufrido en el Torneo Apertura de la Liga 1.

Javier Rabanal señaló al verdadero culpable del empate de Universitario ante Sporting Cristal

En la conferencia de prensa posterior al partido entre Universitario y Sporting Cristal, Rabanal fue rotundo al hablar sobre diversos temas relacionados con el encuentro. En medio de sus declaraciones, dejó en claro que el único responsable del empate es él.

"Los jugadores tienen que estar al 100% porque está claro que los cambios han disminuido el nivel del equipo dramáticamente. No hemos logrado dar cuatro pases consecutivos a pesar de haber metido un mediocentro más, que eran Jesús Castillo y Murrugarra, y hemos perdido el control del partido", afirmó en primera instancia.

"100 por ciento mi responsabilidad. Yo tengo que saber que estoy al frente de Universitario, que tengo una buena plantilla y soy yo quien tiene que convencerlos de que no solo son 11 jugadores los que juegan", continuó.

Video: L1MAX

"Es la primera vez en 20 años que la plantilla no consigue entender eso, y aquel que no lo entienda tendrá que ver los partidos desde un asiento en la grada", concluyó.

De esta forma, Javier Rabanal indicó que el único culpable del empate de Universitario ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo es él; sin embargo, también dejó en claro que sus jugadores tienen que estar al 100% para disputar los partidos, explicando que nadie es titular y todos pueden jugar en cualquier momento.

Universitario empató 2-2 ante Sporting Cristal por Liga 1

Universitario de Deportes empató 2-2 contra Sporting Cristal en la fecha cuatro del Torneo Apertura de la Liga 1, realizado en el Estadio Alberto Gallardo.