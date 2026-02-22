¿Contra Cristal? Alex Valera rompe su silencio y explica celebración tras su gol: "No me..."

0
Alex Valera tuvo polémica celebración tras gol de Universitario ante Sporting Cristal y ahora el delantero sorprende con firme publicación con dedicatoria incluida.

Diego Medina
Alex Valera sorprende con publicación en redes sociales.
Alex Valera sorprende con publicación en redes sociales. | Foto: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR
Universitario de Deportes igualó ante Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. Uno de los autores de los goles en tienda crema fue Alex Valera, que tuvo una novedosa celebración para impacto de los aficionados celestes. Este hecho generó muchos comentarios en redes sociales, por lo que ahora el delantero se pronunció públicamente.

Alex Valera explica celebración de su gol ante Sporting Cristal

El delantero de Universitario anotó el 2-0 parcial ante los celestes en el estadio Alberto Gallardo. El atacante se fue a la esquina e hizo un baile ante las cámaras que estaban delante de él. Algunos interpretaron que era un gesto de burla ante el rival, pero finalmente todo se resolvió por el mismo protagonista.

Y es que el popular 'Valegol' quiso imitar un pase de baile de uno de los ídolos de Universitario como José Luis 'Puma' Carranza. De hecho, el mítico futbolista compartió la celebración del delantero en su cuenta de Instagram, por lo que Alex respondió para, de alguna manera, poner fin a las malas especulaciones por su festejo.

"Son cositas mi hermano Alex Valera", manifestó José Luis 'Puma' Carranza en su cuenta de Instagram. Ante ello, el mismo delantero de Universitario no dudó en compartir el video de la Liga 1 y dejar un firme comentario que denota la verdadera razón de su celebración en el estadio Alberto Gallardo: "No me sale tu paso mostró", expresa el '20' de los cremas con emoji de risas.

(VIDEO: Instagram Alex Valera)

Como se sabe, Universitario estuvo con el marcador 2-0 a su favor en la primera parte ante Sporting Cristal gracias a las anotaciones de Carabalí y Alex Valera. Sin embargo, para la segunda parte el cuadro celeste lo igualó de manera agónica con los tantos de Leandro Sosa y Yoshimar Yotún.

Alex Valera es uno de los goleadores de la Liga 1 2026

Con su anotación ante Sporting Cristal, Alex Valera registra cuatro anotaciones en este arranque de la Liga 1 2026. Vale indicar, que el delantero de Universitario ha marcado en todos los partidos del Apertura, por lo que sigue en racha en busca del gran objetivo del tetracampeonato. El atacante es segundo y está por debajo de Hernán Barcos de FC Cajamarca que suma seis.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

