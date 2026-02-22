¿Habrá sanción? Concha, Fara y Rabanal tuvieron fuerte cruce con hinchas de Sporting Cristal

Universitario tenía todas las posibilidades de ganar el partido ante Sporting Cristal, pero el replanteamiento realizado por el entrenador español hizo que cambiara por completo el resultado y al final terminó en empate. Minutos después, Jairo Concha, Javier Rabanal y Caín Fara no tuvieron mejor idea que enfrentar a los hinchas rimenses que estaban en las gradas.

Jugadores de Universitario se enfrentaron a hinchas de Sporting Cristal

Con goles de Carabalí, Valera, Sosa y Yotún, el duelo entre Sporting Cristal y Universitario terminó en un justo empate. El resultado no sentó para nada bien al plantel crema y es que mientras se dirigían a los vestuarios, Jairo Concha, Caían Fara y el entrenador Javier Rabanal se enfrentaron a la hinchada local y todo quedó registrado.

En el video se ve a Aldo Corzo, Diego Romero y personal del comando técnico intentando calmar a los jugadores de la 'U', pero nada detiene a Concha, Fara y Rabanal de responder e invitar a pelear a la gente que asistió al estadio Alberto Gallardo.

A raíz de lo sucedido en el Rímac, se recordó el incidente que ocurrió el año pasado cuando Néstor Gorosito, Carlos Zambrano y Renzo Garcés fueron suspendidos por varias fechas por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana tras increparse con la hinchada de Universitario en el Estadio Monumental.

De momento, ninguna de las autoridades se ha pronunciado al respecto sobre lo sucedido en la última fecha los hinchas y los jugadores de Universitario. Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento.