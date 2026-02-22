- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Barcelona vs Levante
- Vélez vs River Plate
- Alianza Lima vs San Martín
- Sesi vs Osasco
- Tabla Liga 1
¿Habrá sanción? Concha, Fara y Rabanal tuvieron fuerte cruce con hinchas de Sporting Cristal
Al término del partido en el estadio Alberto Gallardo, los jugadores de Universitario de Deportes incitaron a los hinchas celestes a pelear y podrían recibir sanción.
Universitario tenía todas las posibilidades de ganar el partido ante Sporting Cristal, pero el replanteamiento realizado por el entrenador español hizo que cambiara por completo el resultado y al final terminó en empate. Minutos después, Jairo Concha, Javier Rabanal y Caín Fara no tuvieron mejor idea que enfrentar a los hinchas rimenses que estaban en las gradas.
PUEDES VER: Leao Butrón se rinde ante dos jugadores de Sporting Cristal y Universitario: "Los mejores"
Jugadores de Universitario se enfrentaron a hinchas de Sporting Cristal
Con goles de Carabalí, Valera, Sosa y Yotún, el duelo entre Sporting Cristal y Universitario terminó en un justo empate. El resultado no sentó para nada bien al plantel crema y es que mientras se dirigían a los vestuarios, Jairo Concha, Caían Fara y el entrenador Javier Rabanal se enfrentaron a la hinchada local y todo quedó registrado.
En el video se ve a Aldo Corzo, Diego Romero y personal del comando técnico intentando calmar a los jugadores de la 'U', pero nada detiene a Concha, Fara y Rabanal de responder e invitar a pelear a la gente que asistió al estadio Alberto Gallardo.
A raíz de lo sucedido en el Rímac, se recordó el incidente que ocurrió el año pasado cuando Néstor Gorosito, Carlos Zambrano y Renzo Garcés fueron suspendidos por varias fechas por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana tras increparse con la hinchada de Universitario en el Estadio Monumental.
De momento, ninguna de las autoridades se ha pronunciado al respecto sobre lo sucedido en la última fecha los hinchas y los jugadores de Universitario. Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90