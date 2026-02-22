0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura
EN VIVO
Alianza Lima vs San Martín por el Sudamericano de Vóley

¿Habrá sanción? Concha, Fara y Rabanal tuvieron fuerte cruce con hinchas de Sporting Cristal

Al término del partido en el estadio Alberto Gallardo, los jugadores de Universitario de Deportes incitaron a los hinchas celestes a pelear y podrían recibir sanción.

Jasmin Huaman
Concha, Rabanal y Fara se enfrentaron a hinchas de Sporting Cristal.
Concha, Rabanal y Fara se enfrentaron a hinchas de Sporting Cristal. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Universitario tenía todas las posibilidades de ganar el partido ante Sporting Cristal, pero el replanteamiento realizado por el entrenador español hizo que cambiara por completo el resultado y al final terminó en empate. Minutos después, Jairo Concha, Javier Rabanal y Caín Fara no tuvieron mejor idea que enfrentar a los hinchas rimenses que estaban en las gradas.

Butrón dio contundente calificativo a jugadores de Cristal y Universitario.

PUEDES VER: Leao Butrón se rinde ante dos jugadores de Sporting Cristal y Universitario: "Los mejores"

Jugadores de Universitario se enfrentaron a hinchas de Sporting Cristal

Con goles de Carabalí, Valera, Sosa y Yotún, el duelo entre Sporting Cristal y Universitario terminó en un justo empate. El resultado no sentó para nada bien al plantel crema y es que mientras se dirigían a los vestuarios, Jairo Concha, Caían Fara y el entrenador Javier Rabanal se enfrentaron a la hinchada local y todo quedó registrado.

En el video se ve a Aldo Corzo, Diego Romero y personal del comando técnico intentando calmar a los jugadores de la 'U', pero nada detiene a Concha, Fara y Rabanal de responder e invitar a pelear a la gente que asistió al estadio Alberto Gallardo.

A raíz de lo sucedido en el Rímac, se recordó el incidente que ocurrió el año pasado cuando Néstor Gorosito, Carlos Zambrano y Renzo Garcés fueron suspendidos por varias fechas por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana tras increparse con la hinchada de Universitario en el Estadio Monumental.

De momento, ninguna de las autoridades se ha pronunciado al respecto sobre lo sucedido en la última fecha los hinchas y los jugadores de Universitario. Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Tabla de posiciones Liga 1 2026: resultados y clasificación de la fecha 4 del Torneo Apertura

  2. ¿Habrá sanción? Concha, Fara y Rabanal tuvieron fuerte cruce con hinchas de Sporting Cristal

  3. Miguel Silveira habló sobre por qué no es titular en Universitario: "Cuando..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano