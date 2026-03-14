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ALERTA, inmigrantes ilegales en EE. UU.: ¿si pertenezco a este grupo es OBLIGATORIO registrarme al Ejército para la guerra en Irán?
Con el inicio de la Operación "Furia Épica", existe incertidumbre sobre el destino de los inmigrantes y su posible integración en las fuerzas armadas de EE. UU.
¡Mucha atención! Con el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, surge una gran preocupación entre los inmigrantes indocumentados: ¿podrían ser reclutados para participar en un conflicto bélico en dicho país? Esto es lo que podría pasar.
PUEDES VER: PELIGRO TOTAL para indocumentados en EE. UU.: vecinos recurren a esta OPCIÓN de precaución frente a OPERATIVOS de ICE
Alerta, ilegales: ¿si pertenezco a este grupo es obligatorio registrarme para la guerra en Irán?
En el país americano, la situación de los jóvenes inmigrantes, tanto documentados como ilegales, se ha vuelto más incierta, esto luego de los ataques del 28 de febrero y el inicio de la “Operación Furia Épica”. Por ello, en esta nota te revelamos más sobre la normativa vigente con relación al registro en el Ejército.
Según información de ‘Univisión’, todo lo contrario a lo que muchos piensan, no solo los ciudadanos estadounidenses están obligados a registrarse para un posible reclutamiento. La ley establece que casi todos los hombres de entre 18 y 25 años que residen en EE. UU. tendrán que inscribirse en el Servicio Selectivo.
Cabe resaltar que esta obligación abarca a estos grupos:
- Residentes permanentes.
- Refugiados.
- Asilados.
- Beneficiarios de DACA.
- Inmigrantes indocumentados.
Es necesario resaltar que registrarse no significa enlistarse; se trata simplemente de añadir el nombre a una lista de “elegibles” en caso de que se declare una emergencia nacional, algo que, a pesar de la situación en Irán, aún no ha sucedido.
¿Cuáles son las consecuencias de no registrarse en la lista?
Bajo este contexto, es bueno saber que los inmigrantes que no se registren en el Servicio Selectivo antes de cumplir 26 años pueden enfrentar repercusiones muy importantes a largo plazo.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) interpreta la falta de registro como una indicación de “mal carácter moral”, lo que podría dar como resultado la denegación de la naturalización, logrando, incluso, la pérdida de beneficios, limitaciones con el acceso a empleos federales, becas estudiantiles y más.
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